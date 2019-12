Dueño de camioneta que se ha vinculado a incendio forestal descartó su participación

Más de 200 viviendas resultaron destruidas por el fuego a causa del incendio forestal que se inició en el cerro Rocuant de Valparaíso horas antes de Nochebuena. Y desde el principio se apuntó a la intencionalidad en el inicio del siniestro.

De hecho un video viralizado mediante Twitter muestra a una camioneta blanca cerca de uno de los focos de fuego.

No obstante, el dueño de la camioneta, David Hidalgo, quiso hablar al respecto y negó cualquier responsabilidad en torno al incendio. De hecho aseguró que su casa fue una de las primeras en quemarse y que el fuego venía desde el sector del camino La Pólvora, más arriba de la ubicación de su domicilio.

"Mi casa es la que salió perjudicada de este cerro, la única. Y mi camioneta estaba estacionada aquí, porque mi camioneta la saqué de mi garage de Rocuant, de la casa de mi suegro, porque mi cuñado chocó su vehículo. Entonces le dejé el espacio para que pudiera arreglarlo y me traje la camioneta. Y la gente cree que esa camioneta fue la que ocasionó el incendio y no, no es así. Me perjudica mucho", dijo el hombre a varios medios.

"Están totalmente equivocados de que mi camioneta y yo fuimos los que causamos esto. No fue así. Esto venía del camino La Pólvora. De ahí venía tomando (el fuego). El viento nos jugó una muy mala pasada y como ustedes ven, yo quedé sin casa. Yo no voy a querer quemar mi casa, menos en una fecha así. Y como les vuelvo a repetir, tengo un montón de problemas familiares, en mi vida, tengo que hacer lucas por todos lados, entonces, cómo voy a querer perder esto", añadió.

Ministro: Tenemos un 60 por ciento de intencionalidad

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, aseguró que este año se ha visto un fuerte incremento en la intencionalidad de los incendios forestales y que entregará los antecedentes que maneja al Ministerio Público.

El secretario de Estado además indicó que solicitará una reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para agilizar las indagatorias.

¿Cuál es nuestra labor? Llevarles pruebas a los fiscales para que el Ministerio Público pueda investigar y sancionar y comprobar la intencionalidad. El histórico ha sido un 30 por ciento de intencionalidad y creemos que este año tenemos más del doble de intencionalidad", dijo Walker.

"Vamos a pedirle una reunión al fiscal nacional para ser lo más ágiles posible para hacer estas investigaciones", añadió el ministro.