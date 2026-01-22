La psicóloga Daniela Pesce, académica de la Universidad Católica, abordó en Una Nueva Mañana el profundo trauma que generan los incendios forestales, destacando que el fuego es una de las catástrofes más desgarradoras debido a la desaparición total de las referencias físicas.

"El fuego no deja huella ni rastro, y desde ahí es más difícil volver a ponerse de pie porque incluso la referencia física del lugar desaparece", explicó la experta, señalando que los afectados suelen experimentar un primer impacto de impotencia, parálisis y confusión, reacciones que la salud mental considera "esperables ante una situación brutal".

Respecto a la recuperación, la profesional advirtió sobre la importancia de identificar síntomas críticos como el insomnio persistente, recomendando consultar a un especialista si este se mantiene por más de cuatro días.

Para procesar el trauma, la psicóloga sugirió realizar una "higiene de la información" y conversar sobre lo vivido solo en entornos seguros: "Es bueno conversarlo en dosis pequeñas, sabiendo con quién y en ambientes protegidos; al ponerlo afuera para articular una historia, ya estoy ayudándome a procesar", concluyó, enfatizando que para quienes desean ayudar, la mejor herramienta es simplemente estar disponibles para escuchar sin emitir juicios ni consejos apresurados.

LEER ARTICULO COMPLETO