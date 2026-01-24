Augusto Robert, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), conversó con Cooperativa sobre las ayudas que está entregando la empresa a los damnificados en la zona de la emergencia en el centro-sur del país, como parte de "una de las mejores coordinaciones público-privadas del país".

El ejecutivo indicó que el principal rol de la CMPC en la emergencia es "enfocarnos y volcarnos al combate de los incendios forestales y la prevención. Y cuando ya está controlada, nos coordinamos debidamente con los municipios para apoyar a la comunidad".

"Trabajar en conjunto con las municipalidades, con organizaciones gremiales que están establecidas en la región es la forma más fácil de canalizar la ayuda (…) En estas emergencias, lo más importante es conducir los apoyos a organizaciones establecidas que están en coordinación directa con las autoridades", apuntó Robert, en un contexto en el que se ha denunciado, durante los últimos días, que influencers han llegado a la zona con un supuesto afán de ayudar, pero que en realidad sólo buscan la autopromoción.

