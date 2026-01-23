Gobierno inicia pagos del Bono de Recuperación para damnificados: ¿Cómo recibirlo y cuánto es?

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, confirmó que los pagos del Bono de Recuperación para las familias damnificadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío se iniciarán este sábado 24 de enero.

Esta medida forma parte del plan de "Ayudas Tempranas" establecido por el Comité constituido por el Gobierno del Presidente Boric el pasado martes, diseñado para acompañar a las personas en la etapa inicial de la catástrofe y permitirles costear necesidades urgentes sin restricciones de uso.

Montos y tramos de pago

El beneficio, explicó Toro, contempla dos tramos económicos definidos por el nivel de daño registrado en el hogar.

La ministra detalló que se entregarán 750.000 pesos para casos de afectación media y 1.500.000 para aquellos con alta afectación, siendo este último el caso predominante según los catastros actuales.

"Es un bono de libre disposición para lo que las familias estimen necesario en esta primera etapa. El que quiera comprar una carpa o colchones para dormir en su sitio puede hacerlo, no hay ninguna restricción", enfatizó la secretaria de Estado.

Cómo recibir el Bono de Recuperación

Para acceder a este aporte, el requisito indispensable es haber completado la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Hasta el último reporte, se han aplicado 2.635 fichas, concentrándose 2.140 de ellas en el Biobío, donde la destrucción de viviendas supera en muchos casos el 89%.

La ministra Toro explicó que el pago se realiza de manera automática: "Se va a transferir a partir de mañana de manera automática, sin necesidad de ninguna gestión adicional, en la CuentaRUT de las personas que fueron catastradas por la ficha FIBE".

Respecto a la logística de pago, la primera nómina incluye a 2.205 hogares que recibirán el depósito de forma inmediata. Sin embargo, el proceso es dinámico; en la medida que los equipos municipales y de la Subsecretaría de Servicios Sociales sigan levantando información en terreno, se generarán nuevas nóminas de pago durante las próximas semanas.

El bono se deposita por una única vez al jefe o jefa de hogar y también puede ser cobrado presencialmente en sucursales de BancoEstado.

Cómo recuperar documentos perdidos tras los incendios

Ante la preocupación de los damnificados que perdieron sus documentos de identidad y tarjetas bancarias en los siniestros, el Gobierno ha desplegado operativos especiales.

"El Registro Civil y BancoEstado están haciendo esta renovación de los carnés de identidad y las tarjetas de CuentaRUT en terreno. Se entiende absolutamente que en muchos casos hay pérdida total de documentos", dijo la ministra, subrayando que la identidad se coteja con los antecedentes entregados durante la emergencia para facilitar el trámite.

"Esta es la primera ayuda"

Finalmente, el plan de Ayudas Tempranas no se limita solo al ámbito habitacional, sino que también contempla apoyo para la actividad agrícola y apícola, sectores severamente golpeados en las zonas rurales del sur.

El Bono de Recuperación "es la primera ayuda y nosotros entendemos que que el daño es muy significativo y que lamentablemente para una familia que lo ha perdido todo va a ser una recuperación que no es fácil, pero la idea es que esta primera ayuda está llegando en menos de una semana y permite a las familias empezar a ponerse de pie y también estar mejor preparadas respecto del proceso que es más de mediano plazo", mientras se planifican las soluciones habitacionales y de reconstrucción, afirmó Toro.