Gobierno inicia pagos del Bono de Recuperación para damnificados: ¿Cómo recibirlo y cuánto es?

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, confirmó que los pagos del Bono de Recuperación para las familias damnificadas por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío se iniciarán este sábado 24 de enero.

Esta medida forma parte del plan de "Ayudas Tempranas" establecido por el Comité constituido por el Gobierno del Presidente Boric el pasado martes, diseñado para acompañar a las personas en la etapa inicial de la catástrofe y permitirles costear necesidades urgentes sin restricciones de uso.

Montos y tramos de pago

El Bono de Recuperación, explicó Toro, contempla dos tramos económicos definidos por el nivel de daño registrado en el hogar.

La ministra detalló que se entregarán 750.000 pesos para casos de afectación media y 1.500.000 para aquellos con alta afectación, siendo este último el caso predominante según los catastros actuales.

"Es un bono de libre disposición para lo que las familias estimen necesario en esta primera etapa. El que quiera comprar una carpa o colchones para dormir en su sitio puede hacerlo, no hay ninguna restricción", enfatizó la secretaria de Estado.

Cómo recibir el Bono de Recuperación

Para acceder a este aporte, el requisito indispensable es haber completado la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Hasta el último reporte, se han aplicado 2.635 fichas, concentrándose 2.140 de ellas en el Biobío, donde la destrucción de viviendas supera en muchos casos el 89%.

La ministra Toro explicó que el pago se realiza de manera automática: "Se va a transferir a partir de mañana de manera automática, sin necesidad de ninguna gestión adicional, en la CuentaRUT de las personas que fueron catastradas por la ficha FIBE".

Respecto a la logística de pago, la primera nómina incluye a 2.205 hogares que recibirán el depósito de forma inmediata. Sin embargo, el proceso es dinámico; en la medida que los equipos municipales y de la Subsecretaría de Servicios Sociales sigan levantando información en terreno, se generarán nuevas nóminas de pago durante las próximas semanas.

El bono se deposita por una única vez al jefe o jefa de hogar y también puede ser cobrado presencialmente en sucursales de BancoEstado.

En paralelo, se implementará el Bolsillo Electrónico de Emergencia, un pago único de 50 UF (aproximadamente 2 millones de pesos) destinado exclusivamente a familias con viviendas que sufrieron daños leves o moderados para la compra de materiales de construcción. Ambos beneficios no son excluyentes y buscan entregar liquidez inmediata a los afectados.

"Esta es la primera ayuda y nosotros entendemos que que el daño es muy significativo y que lamentablemente para una familia que lo ha perdido todo va a ser una recuperación que no es fácil, pero la idea es que esta primera ayuda está llegando en menos de una semana y permite a las familias empezar a ponerse de pie y también estar mejor preparadas respecto del proceso que es más de mediano plazo", mientras se planifican las soluciones habitacionales y de reconstrucción, afirmó Toro.

Cómo recuperar documentos perdidos tras los incendios

Ante la preocupación de los damnificados que perdieron sus documentos de identidad y tarjetas bancarias en los siniestros, el Gobierno ha desplegado operativos especiales.

"El Registro Civil y BancoEstado están haciendo esta renovación de los carnés de identidad y las tarjetas de CuentaRUT en terreno. Se entiende absolutamente que en muchos casos hay pérdida total de documentos", dijo la ministra, subrayando que la identidad se coteja con los antecedentes entregados durante la emergencia para facilitar el trámite.

Ayudas laborales, educacionales y sanitarias

Finalmente, el plan de Ayudas Tempranas no se limita solo al ámbito habitacional, sino que también contempla apoyo para la actividad agrícola y apícola, sectores severamente golpeados en las zonas rurales del sur.

Para el sector productivo y laboral, el Presidente Gabriel Boric anunció el Subsidio de Retención Laboral, que se pagará directamente a las empresas a través del Sence para asegurar la continuidad de los sueldos de los trabajadores contratados.

Asimismo, el Mandatario señaló que las micro, pequeñas empresas y cooperativas dañadas podrán acceder a un subsidio de Sercotec de hasta 10 millones de pesos junto con asistencia técnica.

Para los agricultores y apícolas, el INDAP dispondrá de ayudas de 250.000 pesos para alimentación animal o recuperación de sistemas productivos.

En el ámbito educacional, el plan contempla becas de emergencia de 200.000 pesos para estudiantes de educación básica/media y de hasta 700.000 pesos para alumnos de educación superior.

Por su parte, el Ministerio de Salud ha garantizado atención ambulatoria gratuita para pacientes Fonasa y el despliegue de policlínicos de campaña que realizan vacunaciones y entrega de insumos básicos para quienes trabajan en la remoción de escombros.