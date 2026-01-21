Hallazgo de cadáver en el Biobío aumenta a 21 las víctimas de la catástrofe

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó esta noche el aumento a 21 personas fallecidas por los incendios de la zona centro sur luego del hallazgo de un cadáver en la Región del Biobío.

"Queremos reconocer el trabajo profesional que han realizado el Ministerio Público junto a la PDI, Carabineros y el Servicio Médico Legal que han estado recorriendo la zona en el marco de la búsqueda sobre la base de las denuncias por presunta desgracia que se han realizado durante todos estos días", añadió.

El ministro informó de 544 personas albergadas, más de 20.200 personas damnificadas y 817 viviendas destruidas. La autoridad además confirmó que 11 cuerpos ya han sido identificados.

"Para tener una magnitud de lo que ha pasado en estos días en relación con lo que había pasado antes en la temporada de incendios, en total se han enviado 290 mensajes SAE y de ellos 210 corresponden a los enviados a contar del 17 de enero", fecha en la que partió la tragedia, confirmó la autoridad.

Elizalde además informó que actualmente operan 93 aeronaves en las zonas afectadas por los incendios y recalcó que se mantiene la prohibición del uso de drones, debido al alto riesgo que representan para las labores de combate del fuego.

Por su parte, la directora de Senapred , Alicia Ceribán, confirmó que se mantiene la Alerta Roja para las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía. La autoridad fue enfática al advertir que el escenario sigue siendo complejo, subrayando que "las condiciones siguen siendo riesgosas", reiterando el llamado de precaución y respetar las intrucciones de evacuación.

De acuerdo con el último reporte, los sectores críticos son: en el Biobío, específicamente en Perales, y en Ñuble, en las zonas de Ránquil, Monte Negro, San Lorenzo, Reul Bajo y Rancho Chico. Además, se informó avances, con incendios ya contenidos en las comunas de Temuco y Nueva Imperial, en La Araucanía, y en Pinto y El Carmen, en la Región de Ñuble.