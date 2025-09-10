Incendio en Paihuano deja al menos 18 damnificados y ocho viviendas destruidas

El gran incendio que azota desde la tarde y la noche del martes a la localidad de Tres Cruces, en la comuna de Paihuano (Región de Coquimbo), deja actualmente a 18 personas damnificadas y ocho viviendas destruidas.

La violencia del fuego obligó a Senapred a declarar una Alerta Roja en la zona y a activar el sistema SAE para evacuar el lugar.

El trabajo de Bomberos de Paihuano, Vicuña, Coquimbo y La Serena, junto con personal de Conaf y Carabineros, aún trabaja arduamente para extinguir las llamas, que ya consumen seis hectáreas.

El fuego, que se propagó rápidamente debido a las condiciones climáticas, también arrasó con seis vehículos.

El director regional de Senapred, Angelo Hernández, informó que "solo dos personas fueron evacuadas a un centro asistencial, producto de que estaban con una crisis de angustia, de pánico, y que está en el proceso de evaluación, pero no afectadas directamente por la acción del fuego".

Además, "una sola persona tuvo una lesión leve en su brazo izquierdo. Hubo daños en galpones", agregó.

El saldo actual del incendio

"El incendio forestal denominado 'Tres Curces Bajo' se encuentra en combate y ha consumido seis hectáreas. Hay ocho viviendas con daño mayor no habitable, generando 18 damificados", detalló Hernández.

"Funcionó bien el sistema de alerta de emergencia SAE y mantenemos la Alerta Roja hasta que los medios de Conaf nos digan que ya podemos levantarla", indicó la autoridad.

El incendio afectó principalmente a un condominio donde viven agricultores, la mayoría adultos mayores. La Delegación Presidencial de Coquimbo y el municipio de Paihuano se encuentran realizando un catastro de los afectados para entregar la ayuda necesaria y cubrir sus necesidades básicas.

Se espera que, a las 16:30 horas, Senapred comunique un nuevo balance de lo ocurrido. En tanto, en el gimnasio de Paihuano se reciben artículos de primera necesidad y alimentos no perecibles para los damnificados.

Las autoridades se encuentran investigando el origen del fuego, que según las primeras diligencias, presuntamente fue provocado por una causa humana.