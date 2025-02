Incendios forestales: Mantienen toque de queda para seis comunas en La Araucanía

Las autoridades anunciaron que, por los incendios forestales, se mantendrá el toque de queda para las seis comunas de la Región de La Araucanía.

La medida se extenderá entre las 00:00 y 06:00 horas del domingo 16 de febrero.

Además, se informó que seguirá vigente el lunes 17, en el mismo horario.

Dicha restricción aplica para las comuna de Angol, Collipulli, Ercilla, Traiguén, Lumaco, Galvarino.

⚠️IMPORTANTE

Se extiende el Toque de Queda para la madrugada del domingo 16 y lunes 17 de febrero.@min_interior @GobiernodeChile @SeGeGobAraucana @DPPMalleco pic.twitter.com/ENJVLX7i2K — Delegación Presidencial Regional de La Araucanía (@DPRLaAraucania) February 15, 2025

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que cuatro incendios se mantienen activos en La Araucanía y que durante estos días ya van 59 infractores por toque de queda. Además, se confirmó un detenido como posible autor del incendio en Pitrufquen.

Reacciones del ataque al helicóptero en Collipulli

Esta mañana, se realizó un nuevo Cogrid en La Araucanía y uno de los puntos que se abordaron fue el ataque al helicóptero que ocurrió la tarde de ayer en Collipulli, el cual recibió cuatro disparos mientras cargaba agua para continuar con los combates en los misiones forestales de la región.

Tanto el Gobierno, como parlamentarios y distintos gremios se han referido a este hecho.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, abordó esta mañana en Cooperativa condenó el ataque a perdigones, comentando: "Qué demencia dispararle a un helicóptero con perdigones cuando va a cargar agua para salvar vidas"

El delegado presidencial regional, Eduardo Abdala, entregó más detalles sobre el atentado, señalando que se trabaja en una querella, aún analizando si es que se invoca o no la ley antiterrorista.

"Este tipo de situaciones que obviamente no quisiéramos que ocurrieran, no solo porque generan una una condición de riesgo para quienes estaban en ese momento volando, sino que porque además dificultan la tarea de combate de los incendios, y muy especialmente porque dan una señal que nosotros no quisiéramos para esta región de la Araucanía", declaró Abdala.

También desde la jefatura de Defensa Nacional en la Región señalaron que la estrategia de seguridad se va a ir modificando de acuerdo a cómo se vayan desarrollando estas emergencias, sobre todo por este tipo de hechos.

"Nosotros mantenemos la seguridad en toda la región, pese a ello han ocurrido algunos incidentes y derivado de ellos hemos adecuado constantemente la estrategia de acuerdo a cómo se presentan dichos antecedentes", manifestó Alejandro Moreno, jefe de Defensa.

El presidente de Corma Araucanía, Antonio Soto, también se refirió condenando esta situación, reiterando el llamado a reforzar la seguridad.

"Esta es la segunda aeronave que recibe disparos en lo que va de la temporada. Es lamentable que todos los años tengamos este tipo de hechos. Hacemos un llamado a las autoridades a reforzar aún más la seguridad y sancionar a los responsables de este tipo de hechos tan rebudiables", señaló Soto.