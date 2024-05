Megaincendio: Querellante pide que Fiscalía indague "con mismo afán" a las autoridades

El abogado Felipe Olea, que representa a familiares de 37 víctimas fatales del megaincendio de Valparaíso, específicamente fallecidas en la Villa Independencia, dijo esperar que las autoridades de la zona sean indagadas con el mismo afán que se detuvo y formalizó a dos exfuncionarios por generar el fuego.

En entrevista con La Tercera PM, el querellante admitió que la prisión preventiva ordenada en contra del exbombero Francisco Mondaca y el extrabajador de Conaf Franco Pinto significa un "avance considerable", pero "existe la preocupación por parte de mis representados de que el ente persecutor agote su investigación en la captura de estos dos antisociales".

"Si bien a todas luces parecen los responsables de iniciar el fuego, consideramos que no son los únicos responsables en el curso que adoptó el incendio y que concluyó en esta tragedia que arrebató la vida a más de 137 personas", planteó, aunque destacando la "gran labor" de la Brigada de Delitos Contra el Medio Ambiente de la PDI, por cuanto "es un hecho que la captura de estos dos antisociales es una conquista sin precedentes en la historia de las catástrofes que periódicamente afectan a nuestro país".

"Con todo, se espera que la misma diligencia y astucia que se empleó para dar con el paradero de estos responsables, se disponga para analizar la gestión de las diversas autoridades, que al menos en el papel tuvieron participación en el control de esta emergencia (...) Resolver cómo un incendio forestal iniciado al mediodía logró devastar poblaciones completas siete horas después, cobrando la vida de ciudadanos inocentes, es una interrogante que merece una respuesta concreta, con el nombre y apellido de las autoridades que de forma inexcusable no dieron el ancho", precisó.

A juicio del profesional, independiente de la eventual responsabilidad de estos imputados, "lo cierto es que no podemos en ello domiciliar la responsabilidad de que el incendio se haya transformado en esta catástrofe que finalmente costó la vida de 137 personas, y que no solamente transitó por kilómetros desde la Ruta 68. Tenemos que preguntarnos cuál fue el rol que jugaron las distintas autoridades que tenían que atender".

DEBIERON IMPEDIR UNA "HECATOMBE"

"Estamos pensando en Senapred, en Conaf, en las autoridades regionales y comunales que efectivamente tenían que diligenciar estas gestiones y que todo indica que no pudieron hacerlo de manera correcta. El resultado, uno afirma, en este caso, a la evidencia palpable de que fallecieron 137 personas. Un incendio que llega al radio urbano no puede transformarse en una verdadera hecatombe", insistió.

El jurista profundizó que "la falta de preparación, experiencia y humildad al momento de enfrentar esta emergencia reveló una vez más la falta de capacidad de la administración (de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena) Ripamonti, que hoy más que nunca, se exhibe como un accidente electoral, que explica su elección únicamente en las secuelas que dejó el octubrismo en esta comuna".

Olea advirtió que "también sorprende conocer las declaraciones de hace días del exdirector de Senapred (Álvaro Hormazábal), quien señala que se enteró por la prensa de que el incendio se estaba transformando en un incendio urbano, toda vez que Conaf nunca le dio esta información. Conaf era la responsable de darle esta información. ¿Pero qué pasa con los equipos comunales de emergencia? ¿Los que dependían propiamente tal de la alcaldesa Ripamonti, de la alcaldesa (de Quilpué, Valeria) Melipillán? ¿Cuál fue el rol que jugaron ambas autoridades?".

En definitiva, "la esperanza de nuestros representados se encuentra depositada en que el Ministerio Público, con el mismo ahínco que capturó a estos antisociales, establezca la responsabilidad de las autoridades que no dieron el ancho en la gestión de esta tragedia, pues no podemos olvidar que en el descuido y falta de manejo de la catástrofe se perdieron 137 vidas inocentes, cuya evacuación quedó no sólo pendiente, sino que atrapada en un sálvese quien pueda".