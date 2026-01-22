PDI detuvo a sospechoso de iniciar el megaincendio forestal de Concepción

La PDI del Biobío detuvo este jueves a un hombre de 39 años, sindicado como responsable de generar el gran incendio forestal de Trinitarias, en Concepción, que dejó 20 víctimas fatales y destruyó más de 3.000 viviendas, en las comunas de Penco y Tomé.

Ha trascendido que el sujeto, de nacionalidad chilena, reside en el sector rural donde se inició el fuego, y que posiblemente lo encendió mientras manejaba una cocina a leña. En esta misma jornada, también se revelaron algunos registros visuales de los primeros minutos del siniestro, que comenzó en una casa.

El persecutor de Concepción, Jorge Lorca, "en un silencioso trabajo científico, apoyado por la fuerza de tarea de la PDI, pudo llegar en horas de la tarde a conclusiones que le permitieron solicitar una orden de detención" respecto del sospechoso, relató la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, durante un punto de prensa.

Frente a las preguntas de los periodistas, añadió que "el detenido va a ser pasado a control de detención mañana en el Juzgado de Garantía de Concepción, y es en esa audiencia donde la prensa va a tener acceso a los detalles" del procedimiento.

"Por el momento, es la única persona que hemos individualizado como responsable, pero soy cauta de no descartar otras causas de este incendio", apuntó Cartagena.

A su turno, la prefecta inspectora Claudia Chamorro, jefa de la PDI en el Biobío, complementó que el sospechoso "tiene antecedentes policiales por lesiones graves e infracción a la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual".

La funcionaria también destacó el "trabajo profesional" de los distintos peritos del Laboratorio de Criminalística Central que permitió la identificación del sujeto.