Registro Civil ha atendido a más de 700 afectados por incendios forestales

Con equipos en terreno, que poseen experiencia de trabajo en zonas de catástrofe, el Servicio de Registro Civil e Identificación ya suma más de 700 atenciones a personas damnificadas por los incendios forestales en la Región del Biobío, principalmente para obtener una nueva cédula de identidad o el código de activación de Clave Única.

Se trata de trámites imprescindibles para poder ser catastrados y luego acceder a las ayudas estatales, como bonos de emergencia.

Además de los equipos regionales de atención, el Registro Civil reforzó la labor con dos grupos de funcionarios de su nivel central, para ampliar la cobertura, que es totalmente gratuita.

Hasta ahora, los operativos se han realizado en Punta de Parra, Tomé, Penco y Lirquén; pero el personal especializado ha concurrido a hospitales y domicilios particulares, para también atender a adultos mayores y heridos por los siniestros.

"Nos encontramos desplegados en toda la zona afectada. Sabemos de la importancia de contar con los documentos de identificación en estas circunstancias, que le permitirán acceder a los beneficios del Estado. La experiencia del Registro Civil en catástrofes y emergencias hoy se pone nuevamente a disposición del país para apoyar a todas las personas que nos necesiten", explicó Elssy Sobino, subdirectora de Operaciones del SRCeI.

Los operativos de emergencia seguirán los días sábado 24 y domingo 25 de enero en las comunas de Penco y Tomé; y el registro explicó que a través de las sus redes sociales oficiales detalla permanentemente la ubicación y horarios de los operativos en terreno.