Usach alista sistema para predecir de manera exacta en qué lugar habrá incendios forestales

Leoncio Briones, ingeniero industrial y académico de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), conversó con Cooperativa sobre un proyecto de "gemelo digital" de incendios forestales que podría ayudar en la predicción y prevención de estas emergencias.

En el marco de los voraces siniestros que afectan al sur del país, el experto enfatizó que "en Chile prácticamente el 100% de los incendios se producen por las personas, no son catástrofes naturales. De ese 100%, más o menos la mitad es intencional y el otro 50 por ciento es alguna torpeza que realiza la gente".

"Los planes de prevención incluyen preparar durante el invierno la zona de interfaz, donde se juntan las viviendas con el área agrícola o forestal, lo que significa retirar maleza, preparar vías para que puedan llegar rápidamente las brigadas o los bomberos durante el verano", explicó.

Sin embargo, reparó en que "hay que hacerlo no en cualquier lugar", y por ello destacó que "hay que tener un estudio claro de dónde son las zonas de mayor riesgo de incendios forestales".

En ese sentido, Briones recalcó que "se requiere inteligencia, en el sentido de tomar datos", y por eso en la Usach "estamos desarrollando un gemelo digital de los incendios tomando información histórica" para ayudar con la prevención.

El ingeniero detalló que trabajan con datos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), una base de 150 mil siniestros a lo largo de Chile, que analizan con el fin de pronosticar dónde se iniciarán nuevos incendios.

"Estamos incorporando cerca de 100 variables para hacer una mejor predicción"

"Tradicionalmente se han usado variables atmosféricas y de vegetación solamente. Nosotros estamos incorporando cerca de 100 variables adicionales para poder hacer una mejor predicción de dónde van a ser los incendios forestales, porque no es en cualquier zona de interfaz, es en determinados puntos", dijo.

Además, agregó que "tenemos el problema del cambio climático, lo cual hace que esos incendios se vayan moviendo, no sean estáticos. La realidad de este año va a ser distinta de la del año siguiente y por supuesto a la de hace 10 años. Entonces tenemos que tener un sistema de inteligencia que nos permita ir anticipándonos a esos problemas que van a ir ocurriendo, que tienen que ver con el cambio climático y otros factores ambientales".

"Lo que estamos haciendo es incorporar variables que tienen que ver con el comportamiento de las personas, con la vegetación, incluso gobernanza, y estamos mejorando el porcentaje de precisión de la predicción de lugares de mayor riesgo de incendios forestales", explicó.

Con lo anterior, Briones indicó que buscan que la herramienta sirva para "tomar medidas antes de que se produzcan los incendios, durante la temporada. Además de preparar el entorno apropiadamente, también se puede tomar otras medidas".

"Por ejemplo, lo que nos dice nuestro modelo es que los incendios se producen a mucha distancia de cuarteles de policías y bomberos. Entonces, uno puede pensar en tener equipos que vayan a lugares donde el modelo predice que se va a producir un siniestro y así actuar como disuasivo. Entonces, mientras más precisa sea la inteligencia, más precisas pueden ser las medidas que tomen preventivamente", aseveró.

El ingeniero señaló que trabajan en el gemelo digital desde varios años atrás y esperan tenerlo listo en marzo.