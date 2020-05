Chaitén: Intendente hizo mea culpa por descoordinaciones con la comunidad ante la emergencia

Los vecinos del sector del Amarillo, en Chaitén, pasaron la cuenta al intendente regional de Los Lagos Harry Jürgensen por lo que ellos consideran una tardía respuesta en la emergencia de las lluvias del fin de semana pasado, donde hubo cortes de camino en diversos puntos, con personas aisladas, y un desaparecido en Las Termas del Amarillo, tras una gran remoción en masa o aluvión.

El intendente llegó a la zona a bordo de un helicóptero de carabineros y se reunió con el equipo coordinador de búsqueda, donde se le formuló el reclamo. Tras el término de la reunión dijo que "por supuesto que hay malestar dentro de los dirigentes vecinales, reclaman tardanza en la llegada del helicóptero en los equipos de vialidad".

El intendente hizo un mea culpa y argumentó que "yo creo que siempre fallamos en lo mismo, no nos informamos bien, no entregamos a tiempo la información a las comunidades y no las hacemos participar de las emergencias, ese es el mayor problema que tenemos".

El Amarillo no estaba en el radar:

Respecto de la alerta temprana preventiva que decretó la Onemi, y de las precauciones que debió tomar el gobierno, dijo que tenían una visión global de la zona y se tenía activados los sistemas, sin embargo, aclaró que "aquí en el Amarillo nunca, porque no había un antecedente, y no había datos que también debíamos tener cuidado acá".

Comunidad unida:

En Chaitén a través de la radio local 105.7 todas las tardes, después que las patrullas regresan y se hace un balance general, se pone en conocimiento de la comunidad las cosas que faltan a tarvés de la emisora, donde la gente de Chaitén y los alrededores contribuye con lo que falta, es así como los vecinos han puesto la alimentación, las herramientas, las cuerdas y el combustible para los trabajos.

Se preguntó al intendente Harry Jürgensen qué ha puesto el gobierno. Su respuesta fue "la forma de vida que tiene la gente, que es dura aquí, los hace ser más solidario, los hace sacar los mejor que tiene el ser humano. A la pregunta suya, el gobierno activa todo, y se activan las fichas alfa, para liberar recursos. Tal vez no es suficiente, probablemente no sea suficiente, porque la gente no debería entregar tanto de sí y deberíamos estar más organizados".

El intendente anunció que el legado que deja Héctor Müller en la zona, es que a partir de esta tragedia se forme un grupo de rescate que maneje recursos, que esté organizado e institucionalizado, apuntó la autoridad regional.