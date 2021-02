San José del Maipo: Vecinos denuncian falta de planes de evacuación y zonas seguras

Ante las emergencias de las últimas semanas, vecinos de diversas localidades de San José del Maipo han denunciado que no existen planes de evacuación ni zonas seguras de cara a nuevos posibles aluviones.

En las últimas alertas enviadas a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), un detalle generó ruido entre los vecinos, quienes se percataron que en El Alfalfal se indicó una zona segura para evacuar, situación que no ocurrió en los poblados cercanos a El Volcán.

Una de las habitantes de la zona y presidenta de un comité de prevención, seguridad y emergencia, Mónica Krahl, relató que "nosotros tenemos un WhatsApp de emergencia y la gente preguntaba ¿Adónde vamos? ¿Qué hacemos? Lo que nosotros hicimos al final, el comité con la junta de vecinos, decir que nos quedáramos en las casas, porque era más seguro quedarse en las casas que salir y al final terminó siendo tan inseguro como salir".

"Yo veía pasar el agua y el barro, las piedras, todo, y yo decía 'aquí me entrego', en el momento tú no tienes esa reacción de '¿Por dónde arranco?', simplemente yo ya estaba entregada", recordó.

Por su parte, Hogla Díaz, presidenta de la Junta de Vecinos 4 de El Manzano, sostuvo que "acá en El Manzano no hay absolutamente nada. Si aquí pasara algún aluvión o cualquier situación catastrófica natural, nosotros no tenemos una zona segura".

"En el 2017 hubo un aluvión en Melocotón y debido a eso se hizo un simulacro, pero es la única localidad que tiene más o menos algunas vías de evacuación, pero ninguna otra localidad, desde La Obra hasta Baños Morales, hemos tenido algún simulacro o alguna área de evacuación", añadió.

La concejala de San José de Maipo, Maite Birke, planteó que "estamos solictando a la Onemi que se nos digan cuáles son los protocolos, porque no es posible que en una zona de riesgo, como es el Cajón del Maipo, los vecinos no tengan una planificación local, porque aquí no puede ser una planificación para todos igual, cada localidad tiene su riesgo propio".

Onemi reconoce "trabajo pendiente"

Desde la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) reconocen que existe trabajo pendiente para realizar con las comunidades y en los planes de emergencia, como confirmó su director metropolitano (s), Paolo Marín, quien sostuvo que "por ejemplo, en El Melocotón, en la Segunda Compañía de Bomberos de San José de Maipo es el lugar que se determinó que es seguro para que las personas puedan llegar. La recomendación siempre, en términos generales, es que las personas se alejen de los sectores de quebradas".

"Hay lugares donde tenemos que seguir trabajando, donde deben seguirse profundizando los planes de preparación y de respuesta, que las personas participen de ellos, en las actividades de participación comunitaria, en las cuales pueden identificar sus áreas de seguridad y de esa manera no solamente ser testimoniales de que existe un plan de emergencia, sino que también ser parte de la coordinación eficiente y efectiva de como poder salir de zonas de riesgo y dirigirse a sectores seguros", agregó.

El director de Protección Civil, Emergencia y Operaciones de la comuna de San José de Maipo, Alberto Alday, dijo que "se hacen muchos trabajos de preparación, Plan Invierno, se hacen charlas, se coordinan con los dirigentes vecinales, hemos hecho simulacros con la gente de la localidad El Melocotón, tuvo la oportunidad de tener un simulacro, el primero en Chile, ellos saben muy bien dónde evacuar".

"Tenemos albergues transitorios, determinados según el nivel de emergencia, así que la o las personas que le han informado están absolutamente erradas o seguramente no se han informado y no han participado también, porque hay localidades donde hay una muy baja participación de los vecinos y vecinas en este tipo de actividades que se realizan", lamentó.