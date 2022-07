Agricultores: "Ver pasar esta agua en invierno para llorar en el verano es un contrasentido"

Los agricultores de la Región del Maule exigen a las autoridades la construcción de embalses que logren canalizar el agua que cae en el invierno para así poder mitigar la sequía que afecta a la zona centra y sur del país.

El sector lamenta que la lluvia que ha caído en los últimos días llegue directamente al mar sin acumular agua y asegurar el riego de los cultivos para el verano, por eso, Diego Castro, secretario ejecutivo de los canalistas del Río Lontué y del Mataquito en el Maule, señaló que la construcción de embalses es la única forma de enfrentar la sequía.

"Nosotros efectivamente estamos pidiendo hace mucho rato un embalse tanto en el Río Teno como en el Río Lontué", planteó Castro quien sostuvo que "sólo con el agua excedentaria del mes de junio pasado tenemos para llenar un embalse de 250 millones de metros cúbicos sin afectar nada".

"Ver pasar esa agua en invierno para llorar por agua en el verano parece un contrasentido que no tiene explicación", criticó.

LLUVIA, GRANIZOS Y NIEVE EN ZONA CENTRO SUR

El sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país ha dejado precipitaciones entre las regiones de Valparaíso y Biobío con 15 a 25 milímetros de agua caída.

En la Región del Maule hay cerca de 2.000 clientes de CGE sin suministro eléctrico, mientras que en la costa del Ñuble son casi 200 los que están sin electricidad.

Una de las postales de la jornada la marcó la Reserva Nacional de Lircay donde cayó una gran nevazón.

[Fotos] La nieve tiñó de blanco la Reserva Nacional Altos de Lircay #CooperativaContigo https://t.co/QLGWd3tUKJ pic.twitter.com/nT0luKYLMk — Cooperativa (@Cooperativa) July 6, 2022

Además, en Concepción se registró una sorpresiva granizada de pocos minutos.

Sobre cómo han cambiado los sistemas frontales en el tiempo, el el agroclimatólogo de la Universidad de Talca Patricio González explicó que "los déficit continúan sobre el 50 y 60 por ciento. Esta lluvia esporádica, de 20 a 25 milímetros, no ayuda mucho porque acá la estructura de los sistemas frontales ha cambiado, ya no duran una semana con 80 milímetros, 100 milímetros. Duran un día, un día y medio, y se juntan 20 a 25 milímetros y después vienen cuatro a cinco días de mucho frío".

"Esa estructura que cambió del 2007 en adelante no ha sido superada y ya es un cambio climático de un clima mediterráneo a un clima semiárido, al cual hay que adaptarse y al cual el sistema político chileno todavía no entiende que con mitigación no vamos a lograr superar esta crisis hídrica a la cual vamos", remarcó.