Aguas Andinas aclara que racionamiento en Santiago "no es una situación inminente"

Aunque a principios de año se advertía de un "riesgo concreto" de que hubiera racionamiento de agua potable en la Región Metropolitana, sobre todo en el sector oriente de Santiago por histórico déficit del río Mapocho, la empresa Aguas Andinas sostuvo hoy que aquella "no es una situación inminente".

Tanto el Mapocho, que abastece a las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, como el río Maipo, que hace lo propio con el resto de la capital, "están en sus caudales mínimos", recordó Eugenio Rodríguez, director de Clientes de la sanitaria.

No obstante, "tenemos el suficiente monitoreo de las cuencas para decir que no estamos ante una situación inminente", puntualizó.

Expuso que "los riesgos van disminuyendo después de abril, el período de más alto consumo va de diciembre a abril", por lo que "hemos podido pasar un verano". Asimismo, "la demanda ha estado más controlada, y nos permite mirar hacia el próximo verano como el próximo verano de mayor riesgo".

De todos modos, resaltó que la empresa mantiene nuevas obras en construcción, enmarcadas en un plan de inversión de más de 300 millones de dólares para enfrentar la crisis, el que "queremos implementar de aquí al 2026".

PLAN DE EMERGENCIA ANTE PRONÓSTICOS POCO ALENTADORES

En paralelo, el gobernador Claudio Orrego (DC) se reunió este viernes con la sanitarias, en el marco del "plan de emergencia" que impulsa junto a la Onemi ante la sequía, con el objetivo de construir una hoja de ruta "para Santiago, primero con el agua potable rural, de garantizar el acceso del agua a todos los habitantes".

"Segundo, cambiar el tipo de espacio público que estamos realizando, en una norma que establezca un certificado de eficiencia hídrica: no vamos a financiar ningún proyecto que no venga con un componente de eficiencia hídrica. Tercero, un ordenanza tipo para todas las municipalidades, ya no se va a poder regar cuando uno quiere. Y por último, un trabajo importante de ahorro de agua y de reutilización de agua", enumeró.

Me tomo en serio la #crisishídrica. Nos reunimos con @aguas_andinas para evaluar protocolos ante eventual racionamiento en nuestra región. Tenemos menos glaciares y menos lluvias... pero tb menos consciencia ciudadana de un uso eficiente del agua y eso tenemos que revertirlo. pic.twitter.com/6ZHz3xW55h — Claudio Orrego L. (@Orrego) March 18, 2022

Todo en el contexto donde, si bien según Aguas Andinas la capital logró superar el verano, los pronósticos no son alentadores en cuanto a las precipitaciones que pudieran ayudar a mejorar los caudales de los ríos.

"Vamos a enfrentar una merma en la pluviometría, porque los informes de la Dirección Meteorológica de Chile para el trimestre marzo, abril y mayo así lo señalan. Se suman observadores internacionales que señalan que junio, julio y agosto serían de una merma peor. La percepción de que esto pudiera mejorar el abastecimiento de agua no es buena", sostuvo Ernesto Ríos, jefe metropolitano de la Dirección General de Aguas.

El Presidente Gabriel Boric dijo esta semana que "no podemos descartar eventuales racionamientos de agua" en la Región Metropolitana, revelando que "el Presidente Piñera me advirtió que (...) había abastecimiento asegurado hasta mediados del segundo semestre, pero después depende mucho de como venga el invierno".

Según el Ministerio de Obras Públicas, actualmente hay 188 comunas del país bajo escasez hídrica -más de la mitad-, que se reparten en 9 de las 16 regiones -Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Los Ríos, Los Lagos y Aysén-, y que concentran más de 8 millones 350 mil personas (47,5% de la población de Chile).