Déficit hídrico: Gremio agricultor criticó medidas estatales para paliar la megasequía

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, criticó en Cooperativa las medidas implementadas por el Gobierno para paliar la megasequía que afecta a nuestro país desde hace más de una década.

En la última jornada el Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola por el grave déficit hídrico en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins y el Maule, excluyendo a la Región Metropolitana, lo que desde la SNA indicaron que "no lo entendemos", ya que esta zona produce el 20-25% de la producción hortofrutícola.

Además, el Gobierno anunció la creación de un fondo de emergencia para la sequía por un total de 8.000 millones de pesos. Allendes señaló en El Diario de Cooperativa que estos recursos "en la práctica, son bien recibidos porque ayuda a pequeños agricultores", pero que "necesitamos primero tener el agua asegurada para tomar y alimentarse, entonces creemos que hay un error garrafal que los países más desarrollados ya lo han estado solucionando, por ejemplo Israel y Australia, países que estaban complicados y ahora tienen tranquilidad".

"Hace bastante tiempo venimos diciendo que nosotros nos da envidia y nos preocupa cuando vemos al Ministerio de Obras Públicas licitando 7.000 millones de dólares cada año en distintas obras, que son muy necesarias, pero nosotros decimos es que nuestras prioridades son: tomar agua y alimentarnos, y después viene todo el resto", recalcó.

Si bien valoró que el Ejecutivo colabore en tecnificar las labores del campo, pero expresó que "el Estado hace poco respecto a esto, los miles de millones son nada (...) los bonos están bien puestos, pero se han entregado en un año 35.000 millones de dólares, con un 20% de eso se soluciona el tema del agua para siempre".

Entre ellas, con iniciativas como traer "agua desde el sur hacia el norte, cosa que han hecho en todo el mundo, se traen grandes canales que no tiene problema ecológico, se desala el agua, se hacen más embalses, todo esto haría que los sistemas ecológicos, la degradación del suelo, todo eso bajara fuertemente", agregó.

"Estamos totalmente disponibles, pero creemos que los aportes del Estado son muy bajos para la preocupación del alimento de Chile y el mundo para los próximos 100 o 500 años", concluyó.

LA INYECCIÓN DE LOS RECURSOS

El Gobierno deberá administrar un fondo de emergencia de ocho mil millones de pesos entre las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, Maule y Los Lagos, lo que totaliza 146 comunas afectadas por la sequía.

El director Nacional de Indap, Carlos Recondo, señaló que "estos recursos van a las zonas de ganadería: no hay forraje, no hay alimentación, no hay crecimiento de forraje porque no hay lluvia. Tenemos que evitar que se mueran los animales".

"Tenemos que atender la apicultura, que parece que pudiera ser una cosa menor, pero es muy importante, es clave en el proceso de polinización para la fruticultura; la fruticultura es la principal fuente de exportación de la agricultura chilena... Ahí hay elementos que están muy presentes hoy día y que están siendo afectados y tenemos que concurrir a poder enfrentar eso y ayudarlos de la forma que sea posible", agregó.