Acusación contra ministro Ávila incluirá denuncias de abusos en colegio de Talcahuano

La próxima semana será ingresada la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, impulsada por parlamentarios del Partido Social Cristiano, la UDI, RN y Evópoli, con la que buscan su destitución del cargo.

El avance del libelo se da en medio de las denuncias de abuso a estudiantes del colegio Villa Centinela Sur de Talcahuano, en medio de un operativo médico para la aplicación de la ficha CLAP. Fue en ese contexto que el diputado Sergio Bobadilla pidió la renuncia del jefe de la cartera vía Twitter.

Esto, antes de que el alcalde de la comuna involucrada y militante UDI, Henry Campos, pidiera a la oposición no sacar provecho político ya que, "más allá de que uno pueda tener opiniones diversas con el ministro de Educación, yo creo que acá no puede utilizarse esto -ni otros temas- para incluirlo dentro de la acusación constitucional".

Es Muy Grave:

Ministro de Educación renuncie por dignidad!!!



A los niños de quinto les tocaron sus partes intimas sin el consentimiento y sin pedir autorización a los padres.



Pedófilos? https://t.co/1Hgh2sYe4v — Diputado Sergio Bobadilla 🇨🇱 (@dipuBobadilla) June 7, 2023

Pese a lo señalado por el jefe comunal, el diputado Diego Schalper (RN) afirmó que "hemos incorporado este capítulo también en la acusación constitucional". En tanto, la otra impulsora, Francesca Muñoz (PSC), argumentó la decisión ya que los hechos "son de extrema gravedad", por lo que estos antecedentes "van a ser evaluados y revisados".

El diputado Eric Aedo (DC) compartió la determinación señalando que, a su juicio, "es parte de una lógica que se ha instalado en el Ministerio de Educación y, por tanto, me parece bien que se incorpore dentro del libelo acusatorio".

OFICIALISMO ACUSÓ UNA PERSECUCIÓN HOMOFÓBICA

Parlamentarios oficialistas de la Comisión de Educación de la Cámara llegaron este jueves al Palacio de La Moneda para dejar una carta en apoyo del ministro Ávila, rechazar el libelo en su contra y acusar una persecución homofóbica.

La diputada Emilia Schneider (CS) sentenció que lo ocurrido en Talcahuano "es un delito, no es educación sexual y es responsabilidad del sostenedor, que es la Municipalidad de Talcahuano, cuyo alcalde es militante de la UDI ha solicitado explícitamente a la oposición que no se use de forma oportunista" los hechos en la acusación.

Su par Juan Santana (PS) catalogó los "juicios del diputado Bobadilla" como "relatos homofóbicos y discriminatorios" que "develan la debilidad que tiene esta acusación constitucional".

"Evidentemente los hechos del día de ayer debilitan el sustento jurídico que esta acusación va a tener en la Cámara de Diputado que, a todas luces, es una persecución política, es una persecución homofóbica", recalcó.