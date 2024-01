Directora del Demre: Es aberrante que la PAES sea usada para ranking de colegios

Leonor Varas, directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), el organismo responsable de construir las Pruebas de Acceso a la Educación Superior (PAES), aseguró que es "dramático" y "aberrante" que el examen sea usado "para hacer un ranking de colegios", al respaldar la advertencia que la Subsecretaría de Educación Superior les hizo a las universidades sobre no divulgar los resultados.

En entrevista con La Tercera, la jefa del órgano dependiente de la Universidad de Chile señaló que "el problema con la información y con los rankings de colegios tiene que ver con qué es calidad en educación. Es dramático que a la PAES se la use para estos rankings de colegios, porque la validez es algo bien complejo. Está la validez predictiva, la validez de consecuencia, la validez de contenido. Y otra es la validez de uso".

"Está establecido en los estándares internacionales que no se debe usar jamás una prueba para aquello que no fue concebida. ¿Y por qué es tan complicado en este caso? Si uno quiere evaluar la calidad de un colegio, tiene que evaluar todo el currículum, cosa que uno no puede hacer con una prueba de selección universitaria. Y cuando tratas de hacerlo cometes injusticias, tienes que tener una vara común para todos, que todos tuvieron la oportunidad de aprender", sostuvo Varas.

Agregó que "es más aberrante aun que se use eso para hacer un ranking de colegios, incluso más allá de la discusión de los rankings en general. Es tan simple como que esta prueba fue diseñada con otro propósito".

"Hay que saber mucho más de lo que está ocurriendo con esos colegios, de la población que atienden, las razones de por qué no están ahí. A mí sí me molesta que estemos discutiendo sobre 100 colegios cuando en nuestras bases de datos son 4.000 colegios. Con la prueba aparece Chile con toda su diversidad y con el ranking hablamos de 100 colegios de élite de Santiago. Realmente da pena y me parece un retroceso", reflexionó.

"NO HAY UN OCULTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN"

Consultada por la advertencia del Mineduc, Varas afirmó que "no es no entregar la información", sino que "es no entregarla en ese momento".

"Tiene que ver con la protección de los datos personales, y que no se ha dicho. El problema con los datos personales es que todos los años hay llamados desde las universidades a los estudiantes con datos que no se entregaron ni debieron ser usados para eso. Esa es la petición: no uses esos datos. Y lo otro es el problema de uso que tiene que ver con estas normas internacionales de civilización. Yo entiendo que la gente dice que los padres quieren saber, pero entonces sépanlo de los 4.000 colegios, no de los 100 primeros. Nosotros el 8 de marzo les entregamos a los colegios un informe de cómo les fue en la prueba, no hay un ocultamiento de la información", garantizó.