Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) 2023: Calendario definitivo

La directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile, María Leonor Varas, dio a conocer las fechas del proceso de admisión para la educación superior del próximo año.

En detalle, la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) se llevará a cabo los próximos 27, 28 y 29 de noviembre, cuyo período de inscripción será a partir del 12 de junio y se extenderá hasta el miércoles 26 de julio.

La postulación a la educación superior, en tanto, se realizará en enero del 2024.

Varas, que participó de un encuentro con representantes de establecimientos educacionales realizado en el campus Concepción de la Universidad Andrés Bello, señaló que "el proceso de admisión del año pasado fue de un progreso histórico, un cambio de paradigma mucho más inclusivo, justo y de mayor calidad, y los resultados son espectaculares. Ingresó mucha más gente a la universidad".

"Este año se consolidan los cambios, no vamos a tener problemas con la incertidumbre del año pasado, o de los errores que se cometen cuando hay tantas cosas nuevas. Es un año de análisis, no de nuevos cambios, para ir pisando sobre terreno firme", añadió.

Por otro lado, puntualizó que "sabemos que las variables socioeconómicas son las que más explican las diferencias en los resultados educacionales y las pruebas nunca las van a resolver porque no tienen esa capacidad. Si llegaran a resolverlas es porque no están bien hechas y no están reflejando la realidad que necesitamos reflejar de manera fiel".

Al respecto, agregó que se seguirán haciendo cambios "que van a hacer el sistema más justo, más equitativo y de mayor calidad, pero de manera parsimoniosa. Es muy importante no hacerlo demasiado rápido, porque sus consecuencias son tan importantes que hay que ir a la segura, estar muy seguros de lo que uno está haciendo antes de hacer el cambio".

Hay que recordar que la PAES de Invierno se aplicará el 19, 20 y 22 de junio de este año.