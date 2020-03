Agrupaciones estudiantiles y profesores valoraron salida de la ministra Cubillos

Organizaciones estudiantiles y el Colegio de Profesores valoraron la renuncia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, cuya salida se hizo efectiva en la mañana de este viernes.

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Emilia Schneider, recalcó que la salida de la ministra era una demanda del movimiento estudiantil. "Teníamos una ministra que no se interesaba para nada en la educación y que salga es un alivio", dijio.

No obstante, recalcó que "este cambio es más de lo mismo, que con esto el Gobierno no busca cambiar nada, solo cambia un actor, pero se mantiene la misma línea contraria al derecho de la educación", añadiendo que "no responde a las demandas de la ciudadanía" y "es más de lo mismo".

De la misma manera, el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes (ACES), Victor Chanfreau, afirmó a través de redes sociales que la ex titular de Educación solamente se dedicó a "reprimir".

#Cubillos es defensora del modelo y lucro en la educ, reprimir fue lo único q se dedicó y al fin está fuera después q tanto se exigió su salida, pero asume Figueroa y q tenemos? Es master en derecho de empresas🤦🏾

Nos preparamos con +fuerza para seguir luchando✊🏻 #SeVieneMarzo — Victor Chanfreau (@vic_chanfreau) February 28, 2020

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, valoró la decisión de su salida, porque "todo el tiempo que estuvo en Educación fue más un obstáculo que un aporte para avanzar en materia educacional".

"Cubillos deja un triste recuerdo en su paso por el Ministerio de Educación, una ministra autoritaria, prepotente, sin ninguna capacidad de diálogo, que en todos los meses que estuvo en el cargo no impulsó un solo proyecto para mejorar la educación chilena, solo impulsó proyectos represivos", sostuvo.

Tanto los estudiantes como los profesores criticaron la entrada del nuevo ministro de la cartera -el ex subsecretario de Educación-, Raúl Figueroa, ya que, según ellos, mantiene la línea del lucro y criminalización del movimiento estudiantil.

Elizalde: Cubillos "no le hacía bien a la educación"

Reaccionó también el timonel del PS, Álvaro Elizalde. El senador comentó que "no le hacía bien a la educación una ministra tan confrontacional y sobreideologizada", a la vez que manifestó que "esperamos que el nuevo ministro restablezca las condiciones mínimas de un verdadero diálogo".

En la misma línea, el senador RD Juan Ignacio Latorre criticó que Cubillos "generó mucho daño, generó polarización con los actores sociales y probablemente no le interasaba la cartera de educación". En tanto, "saludo que el subsecretario asuma como ministro, él tiene un estilo y un tono dialogante que espero se mantenga", subrayó.