Convocan a jornada masiva para acceder a beca de hasta 100% en aranceles de carreras universitarias

La Universidad UNIACC lanzó la convocatoria para su jornada nacional de pruebas y audiciones, que ofrece a estudiantes de todo Chile la oportunidad de acceder hasta al 100% del arancel en más de 20 carreras de pregrado, en modalidades presencial diurna, vespertina y semipresencial.

El evento se realizará gratuitamente el sábado 22 de noviembre en el campus central de la universidad, ubicado en Avenida Salvador 1200, Providencia.

La iniciativa forma parte de la Beca Talento UNIACC 2025 (BTU), un beneficio dirigido a jóvenes de cuarto medio, egresados de enseñanza media y personas que actualmente cursan estudios superiores en otras instituciones.

Los interesados participarán en pruebas específicas según la carrera escogida, que pueden incluir entrevistas, audiciones o dinámicas de evaluación, evaluadas por comisiones especializadas de docentes y profesionales.

La beca cubre la duración oficial de la carrera, siempre que se cumplan los requisitos de mantención académica, y no tiene límite de edad ni exige haber rendido la PAES, aunque se recomienda hacerlo para ampliar opciones de financiamiento estatal.

La inscripción es gratuita y se realiza a través del formulario disponible en el sitio oficial de UNIACC, luego del cual cada postulante recibe un correo de confirmación con las instrucciones para la jornada.