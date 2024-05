El CAE sigue tensionando: Diputada PPD pidió "responder al compromiso de campaña"

"Condonaremos la deuda educativa que hoy afecta a más de un millón de estudiantes y egresados perjudicados por una política fracasada de endeudamiento estudiantil. En nuestro gobierno la educación volverá a ser un derecho y dejará de ser una mochila de deudas".

Es la octava de 53 promesas "para un nuevo Chile", contenidas en el programa con que Gabriel Boric ganó la elección presidencial de 2021 y que actualmente, a días de su tercera Cuenta Pública, vuelve a tensionar a las "dos almas" de su Gobierno: Apruebo Dignidad, que ha insistido en mantener el compromiso en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE), y el Socialismo Democrático, que se ha mostrado escéptico sobre las motivaciones para reflotar el debate.

En el segundo bloque, por ejemplo, la timonel del PS, Paulina Vodanovic, ha observado que la discusión "tiene bastante de populismo" y reprochado que "se hace sólo con motivaciones electorales".

Asimismo, en una declaración pública emitida ayer, la directiva del Partido por la Democracia (PPD) afirmó que en la tienda "no estaremos dispuestos a aprobar cualquier proyecto que se presente, sino uno que considere criterios de justicia, progresividad, y responsabilidad fiscal", y en ese sentido remarcó que "lo importante es establecer un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior".

Pese a ello, la diputada Carolina Marzán, militante del PPD, se manifestó partidaria de avanzar en la promesa programática.

"Creo que las personas que se endeudan y dejan de pagar no lo hacen de manera intencional o premeditada. Son las circunstancias familiares, laborales, por ejemplo, la mayoría de las veces, las que hacen que no se puedan efectuar estos pagos. Y más allá de que se le cambie el nombre a la condonación del CAE, creo que debe haber una respuesta a un compromiso de campaña del Gobierno y evaluarse un mecanismo que responda a esta situación", sostuvo.

La semana pasada, los ministros Nicolás Cataldo (Educación) y Mario Marcel (Hacienda) adelantaron que el Gobierno espera presentar un proyecto para abordar el CAE "antes de septiembre", y ayer, Carolina Tohá (Interior) evitó hablar de una "condonación" para los deudores al entregar nuevos detalles de la futura modernización del sistema de financiamiento de la educación superior.

Esto último ha sido interpretado por voces del oficialismo como una "renuncia" del Gobierno a su promesa de condonar el CAE.

DERECHA PIDE "EVITAR OFERTONES"

Con todo, en la derecha mantienen su postura contraria a una condonación.

"Esperamos que ya en los descuentos de su Gobierno, el Presidente Boric dé una Cuenta Pública con altura de Estado, evitando lugares comunes y ofertones como la condonación del CAE para satisfacer las demandas de sus aliados más cercanos", emplazó la diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada de RN.

"¿A quién le creemos? ¿Al Presidente de la República o al ministro de Hacienda?", inquirió a su vez el UDI Sergio Bobadilla.

"El Presidente dijo que iba a haber una condonación universal. Ahora el ministro nos dice que se buscará una fórmula para aliviar la situación de los deudores. La verdad es que yo no le creo a ninguno de los dos. Por eso mi voto no va a estar disponible si aquí no se premia el esfuerzo y (en cambio) se beneficia a aquellos que no hicieron el esfuerzo", reprochó el gremialista.