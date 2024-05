En el oficialismo reconocen "renuncia" del Gobierno a promesa de condonar el CAE

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, calificó en Cooperativa como una "renuncia" la decisión del gobierno de no hablar de una "condonación" del Crédito con Aval del Estado (CAE), en relación con el proyecto que será presentado durante el segundo semestre.

En El Primer Café, la dirigenta sostuvo que "es sin duda una renuncia, porque yo creo que la condonación del CAE era efectivamente una promesa de campaña, pero quiero señalar que en esta discusión todo el mundo tiene razón, estos son los temas donde todos tienen una parte que recogen de la realidad, entonces hay que sentarse a conversar y enfrentar este compromiso de campaña que no se va a cumplir en los términos prometidos y ver cómo llegamos adelante a un buen puerto para salir de este problema".

"Es cierto que la cantidad de deudores es gigantesca, es cierto que los que estudian con CAE no son los más ricos, sino que es la clase media endeudada y asalariada, también que las garantías estatales han obligado al Estado a desembolsar recursos casi equivalentes a la deuda de los deudores en total. El tema es qué hacemos sin plata y sin reforma tributaria a la vista, sin una recaudación especial que nos permita cubrir este gasto", cuestionó.

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC), recordó que "lo que se ha anunciado son tres grandes principios: justicia, progresividad y autocontención. Progresividad implica que en algunos casos habría que condonar y en otros casos no, dependiendo de la magnitud de los ingresos de las personas".

"El CAE ha sido una mala política pública tanto para las familias como para el Estado. Para las familias porque tenemos del orden de un millón 800 mil personas que tienen deudas con los créditos Corfo o con el Fondo Solidario y tenemos 668 mil hogares o familias que tienen deudas más importantes después de los créditos hipotecarios", dijo.

Por su parte, la diputada y presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, sostuvo que "para poner fin a todas las especulaciones que existe sobre si se va a condonar o no la deuda educativa, es importante conocer la fórmula".

"Entendemos que los ministerios están trabajando en eso. Lo demás, la especulación, tratar esto como una inmoralidad, creemos que es parte de una música que hoy día no les hace sentido a miles de familias chilenas endeudadas", añadió la dirigenta.

Desde el Frente Amplio, el presidente de Comunes, Marco Velarde, afirmó: "De muy cerca sé que la propuesta se está trabajando con mucha responsabilidad fiscal. Evidentemente uno no puede pensar que va a haber una condonación total hoy día a todos los estudiantes, pero hay un camino que se va a presentar para ir resolviendo el problema del endeudamiento estudiantil".

VODANOVIC FUSTIGA FALSAS EXPECTATIVAS

En tanto, la presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, una de las voces críticas de la propuesta del Ejecutivo, señaló hoy que no considera "justo" que "se creen expectativas a partir de quiénes piden la condonación del CAE sin ningún otro adjetivo y señalan esto como algo que podría ser posible".

"Más allá de que nos guste o no, no hay posibilidades económicas para condonar la totalidad de los créditos del CAE y, por lo tanto, generar esa expectativa en la población me parece muy complejo, porque finalmente esa insatisfacción de expectativas es penosa para quienes realmente sufren el problema de no poder hoy día pagar el CAE", afirmó la timonel oficialista.

OPOSICIÓN VALORA CAMBIO DE FOCO

Desde la oposición, Luis Pardo (RN) destacó que "estamos hablando sobre la base de un proyecto misterioso cuyo contenido no se conoce, se ha hablado incluso de que podría reponerse la idea de un impuesto para aquellos que egresan con financiamiento estatal".

"Creo que el CAE como instrumento, como quedó después de las últimas reformas no tiene sentido insistir en una condonación, que es por lo menos lo que señala el programa de gobierno al cual dicen que quieren darle cumplimiento", añadió.

El exministro de Justicia, Isidro Solís (Amarillos), complementó que "me parece bien, yo creo que es una contribución al debate político que en política se diga la verdad y por eso es que me parece muy bien que ella (la ministra Tohá) haya evitado hablar de condonación, porque condonación no va a haber y no tenemos que seguir creando falsas esperanzas a gente que la estamos sometiendo no solamente al estrés de la deuda, sino que al estrés de promesas incumplidas".

"No va a haber condonación del CAE porque no es posible, porque no hay fondos suficientes para que esa deuda pueda ser condonada y por lo tanto lo que tenemos que buscar es una solución que tenga elementos de justicia social", sostuvo.