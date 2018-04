Ex ministro Eyzaguirre: Comisión investigadora del CAE no va a llegar muy lejos

El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre aseguró que la comisión investigadora solicitada por un grupo transversal de diputados en la Cámara para indagar eventuales irregularidades con el crédito con aval del Estado (CAE) no llegará muy lejos.

En El Primer Café, Eyzaguirre dijo que a su juicio todos los aspectos de este crédito universitario estaban adecuadamente establecidos por ley.

"La comisión investigadora que va a ver si hay algún tipo de usura o de práctica indeseada no va a llegar demasiado lejos, ahora si eso es necesario de ser despejado, aunque creo que apunta en una dirección que no va a ser fructífera, si esto ayuda a eliminar sospechas, bien sea", dijo el otrora jefe de la billetera fiscal.

"Nuestra sensación que aquí no hay ningún tipo de cláusulas abusivas ni usura de ninguna especie, incluso creo que hubo un intento de un abogado por demostrar eso y los tribunales no lo acogieron", recalcó.

Este jueves, parlamentarios del Frente Amplio, RN, UDI, PC y PPD presentaron en la secretaría de la Cámara las 62 firmas requeridas para solicitar la comisión investigadora, la cual pretende invitar al ex presidente Ricardo Lagos, bajo cuyo gobierno se creó el CAE, y también a su ministro de Educación cuando se implementó este préstamo, Sergio Bitar.

Hernán Larraín Matte: Comisión no es prioridad

En esa línea, el analista político Hernán Larraín Matte consideró como un error la citación a Lagos y que la comisión investigadora no es prioridad.

"¿Es razonable investigar y tener claridad qué pasó con el CAE? Por supuesto ¿Es la prioridad? Me parece que no, me parece que la prioridad es hoy día discutir y conversar una solución para esas familias", aseveró.

"Estamos en el debate sobre la educación superior, la técnico profesional, la infancia, hay recursos escasos, y esto lo que alimenta no es exclusivamente una cierta verdad histórica respecto al CAE, da la impresión que hay una persecución política. Yo creo que es un error de la centroizquierda apuntar a Ricardo Lagos", aseveró.

Arriagada rechazó la comisión: No contribuye

En el mismo espacio radial, el militante de la DC Genaro Arriagada rechazó la creación de esta comisión investigadora.

"En este caso se trata de una denuncia mal hecha, no creo que esto contribuya. Podrían haber pedido esta información a la biblioteca del Congreso y habría sido adecuada. No me parece bueno para el prestigio de la institución que tengamos una vez cada dos días una comisión investigadora", explicó.