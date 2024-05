Insulza y el CAE: "Conozco algunas de las ideas y ninguna tiene que ver con condonación"

A pocos días de la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, el senador socialista José Miguel Insulza aseveró en Cooperativa que en este Gobierno no habrá condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE), como estaba previsto.

En Lo que Queda del Día, el exministro apuntó que hubo un malentendido por lo anticipado por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, "en el sentido de que se estaba buscando una solución coherente, y se interpretó como que estaba diciendo que (el Gobierno) iba a condonar el CAE".

"Condonación no va a haber de ninguna forma", insistió el oficialista, precisando que "voy a ser bien franco: conozco algunas de las ideas que hay, y ninguna tiene que ver con condonar nada, por lo tanto, creo que probablemente un error de palabras es el que ha llevado a esta expectativa que no se va a cumplir".

En esa línea, "voy a arriesgar un pronóstico: el Presidente no va a mencionar el CAE en su discurso", porque si aún no se alista "una nueva política que debería significar probablemente un cierto pago moderado para los que realmente pueden pagar, preferiría que no se hable del CAE, y me arriesgo a decir que eso es lo que va a ocurrir".

Por otro lado, consultado sobre el concepto de "antigabrielismo", acuñado por el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, para criticar a la oposición, Insulza admitió que "en el oficialismo hemos tenido discrepancias grandes (...) pero agregar otro diseño, o explicar las divisiones de otra manera, que algunos son 'gabrielistas' y otros 'antigabrielistas', me parece un poquito ridículo francamente".