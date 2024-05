José de Gregorio: Aunque podríamos mejorarlo, el CAE está bien hecho y es justo

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el economista José de Gregorio, rechazó este jueves una eventual eliminación o condonación el Crédito con Aval del Estado (CAE), en medio del debate en torno al proyecto que el Gobierno presentará a más tardar en septiembre y relativo a la deuda estudiantil.

"Hay que continuar con el sistema que tenemos actual. Los que estudian y tienen altos ingresos tienen que pagar y debería haber también financiamiento a través del CAE. Yo seguiría con él. Es un crédito acotado en el tiempo", dijo en El Primer Café el expresidente del Banco Central y triministro de Economía, Minería y Energía durante el primer año del Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), que instauró el mecanismo en 2005.

Según el académico, "el problema de fondo es que se hizo de esto un caso político muy grande, que había que condonar el CAE. ¿Qué significó esto? Contrario a lo que ha dicho gente del Gobierno, esto genera que mucha gente, ante la expectativa de que se va a condonar, tengamos un no pago enorme, lo cual es muy injusto y muy mala política pública".

De Gregorio destacó que, por ejemplo, el del CAE es "un sistema que tiene 2% de tasa de interés en UF -cuando lo hicieron yo dije 'pónganle cero', pero no son las cosas más importantes-; tiene 20 años (de plazo máximo) -uno podría acortarlo a 15- y máximo el 10% de tu ingreso".

En ese sentido, el economista afirmó que, aunque "podríamos mejorarlo", "como estructura -podemos discutir los parámetros- me parece bien hecho y es una forma justa para que gente que no alcanza la gratuidad que se financie de manera subsidiada, y bastante subsidiada".

CECILIA CIFUENTES: "EL PROBLEMA YA ESTÁ RESUELTO"

La economista María Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes, aseguró que "el problema del CAE ya está resuelto, haciéndolo un crédito contingente al ingreso, con una tasa de interés bastante subsidiada -que me parece razonable que sea así, que esté subsidiada- y es un crédito que, si la persona no puede pagar, no lo paga".

Por el contrario, la consejera del Consejo Consultivo Previsional opinó en Cooperativa que "el problema del CAE en este minuto es la injusticia enorme que se produce entre aquellos que siguen cumpliendo su compromiso con esfuerzo y los que lo dejaron de cumplir por un anuncio del Gobierno. Y dentro de eso, sobre todo, me parece muy vergonzoso que personas que, teniendo muy buenos ingresos, ya sea en cargos públicos o en el Parlamento, hayan dejado de pagarlo".

CARLOS OMINAMI: "HAY QUE CERRAR EL TEMA LO ANTES POSIBLE"

Por su parte, Carlos Ominami (Partido Socialista), exministro de Economía en los dos primeros años del Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) y director de la Fundación Chile 21, sostuvo que "es un mal debate el que se está planteado" en torno al proyecto del Ejecutivo, "porque genera una gran discusión respecto de un tema sobre el cual no hay una propuesta concreta me parece a mí que una discusión bastante artificial".

"Ahora", advirtió el exsenador, "yo creo que desgraciadamente es una discusión artificial pero que tiene efectos. Es evidente que hay gente que está viendo que, si existe alguna posibilidad de condonación o alguna posibilidad de perdonazo, eso no incentiva a que la gente pueda seguir pagando o cumpliendo con la obligación que corresponde".

"Si uno tuviera que hacer hoy día una sugerencia sería que, desgraciadamente, ya que el tema se abrió, tratar de cerrarlo lo antes posible", expresó Ominami.

El exsecretario de Estado planteó que "una idea que sería justa y lógica es que pudiera resolverse el problema para aquel sector de estudiantes que tiene una deuda importante y que simplemente no terminaron sus estudios, que no tienen la posibilidad de pagar el CAE. Entiendo que, de acuerdo con las redefiniciones que ha tenido el CAE, probablemente muchos de ellos ya no están pagando, pero creo que sería, uno, lógico tratar de resolver el problema es lo antes posible y no dejar esto abierto, porque va a continuar aumentando la morosidad, lo que me parece a mí que es muy injusto".

"No puede ser que el principal problema del país y la principal prioridad del Gobierno sea la condonación del CAE. Las prioridades están por otro lado: están con los temas de seguridad, de pensiones", agregó.

MICHELE LABBÉ: "SOLO DISCUTIR EL TEMA ES UNA MUY MALA POLÍTICA PÚBLICA"

Finalmente, la economista Michèle Labbé, investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, comentó que "abrir el tema del CAE es absolutamente populista y tiene que ver con recuperar ese 30% de las encuestas que se fue cuando se renegó del famoso perro", en referencia al "Negro Matapacos", uno de los símbolos del estallido social.

"Solo discutir el tema del CAE es una muy mala política pública. Tomar cualquier decisión respecto a financiar algo de la deuda sigue siendo una muy mala política pública", apuntó la exjefa de Asesores del Ministerio de Economía y exdirectora del Sistema de Empresas Públicas (SEP).

En esa línea, Labbé coincidió en que "hay que cerrar el tema rápido y hay que cerrar el tema con un no rotundo, porque lo cierto es que ya las condiciones del CAE no generan los problemas que en algún momento generó el crédito fiscal y otros".