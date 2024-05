Junaeb: Resolución de Contraloría "no pone en riesgo beneficio a estudiantes"

La directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, afirmó que la resolución de la Contraloría que ordenó retrotraer el proceso de licitación del programa de la Beca de Alimentación de Educación Superior (BAES) 2024-2025 "no pone en riesgo el beneficio que se les entrega a los estudiantes".

Según explicó el organismo fiscalizador, la decisión obedece a que "la respectiva comisión de evaluación apreció de manera diferente los antecedentes presentados por quienes efectuaron ofertas en el respectivo proceso licitatorio, sin que consten las razones que justifiquen esa disparidad de criterios".

"Atendido lo anterior, procede que se retrotraiga la licitación pública (...) con el objeto de que se realice una nueva evaluación de todas las ofertas presentadas, con estricta sujeción al principio de igualdad de los oferentes", determinó Contraloría.

"Esto no pone en riesgo el beneficio que se les entrega a los estudiantes. Esta es una observación administrativa. En todo proceso de licitación, la Contraloría tiene que tomar razón y la Contraloría puede tomar o no razón si es que encuentra alguna observación. ¿Qué nos pidió la Contraloría? Que retrotayéramos la etapa de evaluación, no toda la licitación. Esto no hay que hacerlo de nuevo", dijo la directora de la Junaeb en Creciendo Juntos, de Cooperativa.

"Nosotros tenemos que revisar 21.000 contratos, más o menos, que son como los puntos de canje de los estudiantes. Ahí dice la Contraloría que hubo algunos criterios que no eran similares; entonces, nos pide volver a eso para poder nuevamente ingresarlo a toma de razón y que se pueda explicar de mejor forma la decisión que se toma en la institución. Eso ya lo estamos haciendo", señaló Rubio.

La directora de la Junaeb destacó que "estamos revisando estos 21.000 contratos nuevamente para ver dónde pudo haber existido una diferencia, para que exista claridad y para que pueda cursar el proceso de toma razón, pero esto no pone en riesgo el servicio. Los estudiantes siguen con el beneficio".