Junaeb y denuncia de retraso de licitaciones: Hay tiempos acotados, pero la alimentación se va a entregar

"Hay tiempos acotados, pero tenemos una planificación que nos permitirá llegar a marzo sin problemas". Así, la directora de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Camila Rubio, respondió este viernes al diputado Miguel Ángel Calisto, del partido en formación Centro Democrático Unido (CDU), quien denunció esta semana que de cara al inicio de clases "hay un problema y un atraso respecto de la alimentación escolar, porque tampoco se han cumplido los plazos de la licitación".

Entrevistada por Lo Que Queda del Día de Cooperativa, la socioeconomista explicó que "el Programa de Alimentación Escolar llega a 12.000 establecimientos, más o menos, tanto a jardines infantiles como a algunos establecimientos escolares, y hoy día hay un proceso de licitación que corresponde al 20% de esos 12.000 establecimientos. El 80% tiene una continuidad que no tiene ninguna situación distinta a lo que es todos los años".

"Estamos con los tiempos bien justos, porque lo adjudicamos ahora, a mediados de febrero, por lo tanto, tenemos plazos acotados para la implementación, pero son plazos acotados que nos permiten llegar (a tiempo con la alimentación a los escolares)", señaló Rubio.

"El 23 de febrero es la fecha máxima de adjudicación; sin embargo, estamos trabajando para que el 15 esté adjudicada esta licitación. También, las empresas que postularon tienen bastante experiencia, por lo tanto, no es que mañana no sepan cómo comprar y, por lo tanto, las posibilidades de no cumplir son muy bajas", agregó.

"La alimentación está resguardada (...) Los servicios de alimentación se van a entregar", subrayó.

Respecto de otra denuncia de Calisto, el supuesto atraso en la entrega de computadores para estudiantes de séptimo básico, la directora de la Junaeb apuntó que "siempre se han entregado a partir de mayo y en los últimos tres años se han entregado en el segundo semestre", y que este año no será diferente.

"Nos llamó un poco la atención esa denuncia, porque en el año 2022 todos los computadores fueron entregados en el segundo semestre y hoy día lo que estamos haciendo es preparar (la campaña), porque obviamente estamos verano y no podemos entregar computadores. ¿Cuándo empezamos nosotros a entregar los computadores del 2023? A finales del primer semestre y principios del segundo, que es la entrega regular del proceso", indicó.