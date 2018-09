Sergio Bitar y la creación del CAE: Si tuviera que volver a tomar la decisión, haría lo mismo

El ex ministro de Educación Sergio Bitar defendió nuevamente el Crédito con Aval del Estado (CAE), instaurado en 2005, cuando él era secretario de Estado en la Gobierno de Ricardo Lagos, argumentando que si tuviera que tomar la decisión en las circunstancias de entonces, "haría lo mismo".

A inicios de septiembre, el militante del PPD fue increpado durante la sesión de la comisión investigadora del mecanismo por un ex universitario que lo acusó de "endeudar" a los estudiantes chilenos, por haber sido uno de los impulsores de la medida.

En entrevista con el diario El Mercurio, el ex ministro reconoció que "siempre habrá personas que están dolidas por la deuda y cómo a uno le va a afectar aquello. Pero espero que la comisión separe lo que fue el diseño de la implementación".

"He pensado mucho en lo que hicimos en ese momento. Cuando el Presidente Lagos me pidió que me hiciera cargo del Ministerio de Educación, veíamos que los papás que no podían pagar, que no les daban crédito o si les daban, les sacaban un ojo de la cara. ¿Podía el Estado no intervenir? La decisión fue intervenir. E intervenir no habiendo recursos", defendió.

"Me lo he preguntado mil veces. Si tuviera que tomar la decisión en las circunstancias de entonces, haría lo mismo. La prioridad uno era darles acceso a los jóvenes de menos ingresos", afirmó el otrora titular al rotativo, defendiendo que la medida expandió la oportunidad de estudiar a miles de jóvenes en el país.

Bitar aseguró que "ninguno de los que se dicen de izquierda progresista hubiera tomado otra decisión que la que tomé si hubiese querido integrar a más estudiantes".

Es más, el ex ministro cree que la crítica al CAE "es parte del desconocimiento total de lo que ocurrió o hay una intencionalidad de destruirlo para decir que esa forma de gobernar que tuvo la centroizquierda está obsolesta".