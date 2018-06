Alcalde Alessandri denunció hallazgo de bombas molotov en el Instituto Nacional

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, denunció el hallazgo de bombas molotov al interior del Instituto Nacional, luego que una marcha de estudiantes que terminó en un nuevo enfrentamiento con Carabineros.

Cerca de 300 alumnos del liceo emblemático -junto a sus pares de los Liceos de Aplicación y Carmela Carvajal- salieron a marchar el jueves para hacer entrega de una carta al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que este condene la violencia policial sufrida por los alumnos durante a semana pasada.

Terminada la marcha no autorizada, los alumnos regresaron al Instituto Nacional donde se iniciaron incidentes con Carabineros, que incluyó bombas incendiarias, destrozos y barricadas.

Tanto los alumnos del Instituto Nacional como de los Liceos de Aplicación y Carmela Carvajal se refugiaron al interior del establecimiento para refugiarse de los carros lanza agua y lanza gases utilizados por Fuerzas Especiales de Carabineros para dispersar a los manifestantes.

Debido a los disturbios, la policía ingresó al establecimiento junto a autoridades del colegio y del municipio de Santiago para inspeccionar lo sucedido. Al interior de la sala del centro de alumnos, se encontraron dos bidones con bencina, botellas, mechas y papeles, los que serían utilizados para fabricar bombas molotov, según las autoridades, indica el diario El Mercurio.

El alcalde de Santiago manifestó que "es un hecho que nos sorprende a todos, alumnos rociando con parafina, generando incendios afuera del establecimiento, luego entran más de 600 personas. ¿Por qué, en las oficinas del centro de alumnos, de ser efectivo aquello, hay bombas molotov y material incendiario? Eso dice bastante".

Acabamos de estar en el IN con @KarlaEnAccion y esto es lo que encontramos. Aplicaremos Manuales de Convivencia y no nos temblará la mano para tomar medidas y recuperar el colegio para quienes sí quieren estudiar pic.twitter.com/FVK2Crhr6Q — Felipe Alessandri (@AlessandriFelip) 31 de mayo de 2018

Centro de alumnos: "Sorprendimos a muchas personas externas"

Las declaraciones del jefe comunal causaron molestia entre los estudiantes. Vicente Salinas, presidente del Centro de Alumnosdel Instituto Nacional, aseguró que los elementos incendiarios son de personas externas al liceo que ingresaron en medio de la protesta, y emplazó al alcalde a "que se haga responsable de sus declaraciones, no tiene ningún respaldo real lo que él está aseverando".

"Lo único que él (Alessandri) está buscando es justificar el acto desmedido constante de Fuerzas Especiales de Carabineros", apuntó Salinas.

"A raíz de una protesta, un número indeterminado de personas entró al establecimiento en búsqueda de intentar resguardarse y sorprendimos a muchas personas externas, no hablamos precisamente de estudiantes secundarios. Por ejemplo, en la sala del Centro de Alumnosllegamos y sorprendimos a personas que estaban encapuchadas, que no sabemos quienes son, que estaban con estos elementos para confeccionar aretfactos explosivos, a quienes les dijimos que se fueran. No los validamos ni los respaldamos", explicó el líder del estudiantado.

Rector: "No vamos a tolerar que un grupo de violentistas secuestre el colegio"

La situación preocupa al rector del Instituto Nacional, Fernando Soto, aunque reconoce algunos excesos de Carabineros: "No vamos a tolerar que un pequeño grupo de violentistas secuestre a nuestro colegio. Yo no puedo opinar en contra de que Carabineros lleve a cabo sus protocolos en el marco legal, (pero) sí soy testigo de que hubo funcionarios que cometieron excesos, la propia autoridad policial nos dijo que iba a seguir la investigación correspondiente".

En tanto, la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, aseguró que con encapuchados y molotov no se defienden las demandas e hizo un llamado a no naturalizar la violencia.

Hace unas semanas, Carabineros detuvo a 15 estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y a uno del Liceo de Aplicación, a los que acusó de haber protagonizado desórdenes y atacado a la Policía con bombas molotov.

Durante el año pasado llegó a ser motivo de preocupación del alcalde Felipe Alessandri (RN) la repetida aparición de lo que la prensa denominó como "la banda de los overoles": personas que, utilizando esta indumentaria, protagonizaban desórdenes y atacaban a carabineros con bombas molotov.