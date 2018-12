Alcalde Alessandri explicó su postura por traspaso de 18 colegios al Estado

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), explicó este martes su postura respecto al traspaso de colegios de la comuna al Estado en el marco de la desmunicipalización, considerando que 18 recintos educacionales los compró el Municipio en su época.

El 27 de julio pasado, la Municipalidad de Santiago ingresó un requerimiento a Contraloría para que ésta pueda aclarar cómo operaría el traspaso de 18 establecimientos educacionales al futuro Servicio Local de Educación, que desde el 2023 administrará colegios y liceos en el marco de la Nueva Educación Pública que ya está en los servicios locales de Puerto Cordillera, Barrancas, Huasco y Costa Araucanía.

La duda sobre estos recintos se explica, según la Municipalidad, porque estos fueron adquiridos en compra ventas en 1988, dos años después del proceso de municipalización en que el traspaso fue gratuito.

"Si quieren que entregue, bueno, cómprenmelos. La Constitución protege mi derecho de propiedad. Entonces, yo se los entrego, pero hay una tasación fiscal", dijo el jefe comunal a La Tercera.

Tras estas declaraciones, el alcalde Alessandri precisó este martes los motivos de su requerimiento, indicando que son "titulares del derecho a propiedad, el Municipio de Santiago, y frente a eso nosotros los vamos a traspasar cuando corresponda, muy apegados a la ley, y tenemos que ver bajo qué título se traspasan".

"No puedo exigir nada al Gobierno. Aquí lo que estoy diciendo es que hagamos las cosas legalmente y para eso frente a esta interrogante que ha surgido, porque la Ley de Desmunicipalización no fue lo suficientemente clara según nuestro punto de vista, es díganme bajo qué título se traspasan y yo se los traspaso", añadió, reconociendo que con sus dichos al matutino no se expresó de una manera suficientemente clara.

Sobre la voluntad de vender los recintos, el director jurídico del Municipio, Agustín Romero, recalcó que lo que se busca es que el traspaso sea de acuerdo al ordenamiento existente y que, en caso de ser necesario, ante cualquier expropiación, tener los fondos para que se materialice esa medida.

Contraloría aún estudia la presentación

Han pasado cuatro meses y medio desde la presentación del Municipio, frente a la cual el contralor Jorge Bermúdez indicó que "el municipio nos hizo una consulta, una pregunta jurídica, por lo tanto tenemos que ver cuál es el alcance de esa pregunta, tenemos que pedir informe a las autoridades competentes, entre otros el Ministerio de Educación, y eso es lo que vamos a resolver en los próximos días".

"No le puedo anticipar ahora, tengo que estudiar el tema", agregó.

Por este caso, la ex ministra de Educación Adriana Delpiano sostuvo que la ley es clara y que todos los establecimientos que administraban los municipios pasan al servicio local cuando corresponda.