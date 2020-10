Alcalde de Pirque denuncia que asistencia nula a colegio reabierto "fue un montaje"

El alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, aseguró que el plan de retorno a clases seguirá adelante y acusó acusó que lo ocurrido el jueves en el Liceo El Llano, donde no asistió ningún alumno a la reapertura, fue consecuencia de un "boicot y un montaje".

Cabe señalar que Cristián Balmaceda es quien denunció a su primo y senador, Manuel José Ossandón, por tráfico de influencias, tras presuntamente realizar gestiones para beneficiar a una empresa llamada Cavilú SpA, en la que participa uno de sus hijos, Nicolás Ossandón.

"Creo que aquí se cometieron errores. En vez de conversar solo con los apoderados de los cursos que iban a ser invitados, se debió haber hablado con el Centro de Padres y Apoderado del colegio, en general. El otro error es, que si se habló con los profesores iban a trabajar, quizás también se debió haber invitado a la directiva del sindicato 1", apuntó la autoridad comunal, quien renunció a su militancia en RN.

"Lo que ocurrió en el liceo El Llano fue un montaje de un grupo de profesores que no quería entrar, ni volver a clases –aseguró- llamaron a la prensa y, lo que es más penoso, se comunicaron con los niños para que no fueran ese día"

"Si en El Llano los niños no quieren ir porque los profesores no quieren ir, no van no más. A nosotros nos da lo mismo", fustigó.

Colegio de Profesores: "Descartamos absolutamente cualquier montaje"

Consultado por Cooperativa, el presidente regional metropolitano del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, negó que haya habido un boicot: "Descartamos absolutamente cualquier montaje".

"Convoqué un punto de prensa, pero no teníamos ningún antecedente de si a ese colegio iban a ir cinco, 10, 20 o ninguno", agregó el dirigente.

"No hemos conversado con los niños, lo que sí sabíamos es que todas las encuestas, incluido El Llano, daban como resultado que más de un 90 por ciento de los apoderados no iba a enviar a los niños a la escuela, eso lo habían dicho, y es más, se lo enviaron al alcalde a través de una carta", recalcó.

¿Qué pasa en otras comunas?

Para que una comuna pueda reabrir sus establecimientos educacionales debe estar en la Fase 4 del plan "Paso a Paso" o en Fase 3, en caso de que los sostenedores eleven una solicitud.

La Municipalidad de Peñalolén -comuna en Fase 3- levantó una consulta digital para que los estudiantes desde quinto básico a cuarto medio, apoderados y profesores definieran si volvían o no a clases, lo que se tradujo en una participación de más de 7.000 personas.

Carolina Leitao (DC), alcaldesa de Peñalolén, sostuvo que "más del 68%, en total, señalaron que estaban en desacuerdo con volver a clases presenciales".

"Con estos datos hoy día nos estamos reuniendo con: los gremios de la educación, con los apoderados, y con los alumnos, para poder organizar cuál sería la alternativa", señaló Leitao: "Pero no de retorno a clases, sino que (...) para resolver algunas necesidades específicas de algunos estudiantes, para hacer acompañamientos, para entregar algunos servicios que hoy día no estamos entregando".

"En la práctica, un retorno presencial, creo que es inviable", aseguró.

"No vamos a ser forzados"

En tanto, el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD), planteó que lo "que debió haberse hecho desde el inicio es que: después del fútbol, después del comercio, después de los malls, después del cine, después de toda la normalización de la vida, los niños fueran los últimos en entrar, porque los niños son lo más valioso que tiene un país".

"Nosotros en Huechuraba no vamos a ser forzados a aquello que, naturalmente, nos indica que es peligroso", sentenció.