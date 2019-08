Un grupo de apoderados de estudiantes de sexto básico del Colegio Federico Acevedo de Cerro Navia interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones porque no todos sus pupilos podrán pasar a séptimo básico.

Los alumnos se verán obligados a buscar otro establecimiento debido a la eliminación de uno de los dos cursos para el 2020, medida que no fue informada hasta el pasado 21 de agosto, cuando el Sistema de Admisión Escolar ya estaba en marcha.

La integrante de la Comisión de Educación de la Cámara Baja Cristina Girardi (PPD) afirmó que "una vez que tratan de postular, el sistema los saca porque no hay cupo, y no hay cupo porque nunca nadie les avisó que no iba a haber cupo en los séptimos".

De acuerdo a la diputada, que también representa a los apoderados, ellos piden que el colegio "reponga el curso de séptimo básico y no quede ningún niño afuera, y que no hagan un curso de 42 niños, porque también eso es ilegal".

La responsabilidad de esta situación no es del Municipio de Cerro Navia sino que del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Se espera que este organismo entregue una respuesta o explique a los apoderados por qué esta decisión se dio a conocer durante el segundo semestre.