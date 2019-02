Alumnos de la rama chilena del Colegio Alemán de Santiago denuncian discriminación

Un grupo de 77 alumnos de la rama chilena del Colegio Alemán de Santiago presentó un recurso de protección contra el establecimiento en la Corte de Apelaciones, para denunciar que el recinto entrega mejores notas a los estudiantes que siguen la formación germana.

El recurso -presentado el 13 de febrero por el abogado Fernando Monsalve- está dirigido contra la Corporación Educacional Federico Froebel, controladora del Colegio Alemán, y en él se lee que "los alumnos de la rama chilena, sistemáticamente y de forma discriminatoria, obtienen siempre calificaciones muchísimo más bajas que sus pares de la rama alemana, con exactamente el mismo rendimiento".

Según los denunciantes, y de acuerdo a lo informado por La Tercera PM, al momento de convertir las notas de la rama alemana al sistema chileno, éstas serían más altas, lo que "culmina en una falta de equidad en el acceso a la universidad", debido al ranking de notas implementado en 2013 por el Consejo de Rectores y que premia a los estudiantes con mejor desempeño escolar.

Dada esta situación, los apoderados crearon un sitio web en el que recogen sus inquietudes y en el que se dice que "el Colegio Alemán de Santiago ha generado y sostiene políticas discriminatorias hacia la rama chilena de un modo consciente y sistemático".

A mediados del año pasado, el establecimiento creó una mesa de diálogo para solucionar este problema, sin embargo, la instancia sólo perduró por un par de meses, luego que la dirección decidiera contratar a una empresa externa para realizar una evaluación del tema, lo que según los apoderados nunca prosperó.

A la presentación de este recurso de protección, se suma la presentación -en diciembre pasado- de los antecedentes del caso ante la Superintendencia de Educación.

Réplica

Mediante una declaración, el Colegio Alemán de Santiago rechazó la decisión de los apoderados y estudiantes de recurrir a la Justicia, por considerar que éste es "un asunto técnico pedagógico, que debe ser analizado con los métodos apropiados y por los entes correspondientes".

El escrito advierte que "la información que se ha difundido, al igual que el recurso de protección interpuesto, son sesgados, tendenciosos y carecen del rigor técnico que requiere un asunto como este", pues el propio ejemplo mencionado para argumentar la discriminación "no puede existir en la realidad, pues lo que hace el sistema vigente es convertir promedios semestrales y no notas de pruebas en particular".

El Colegio Alemán agrega que "en el último tiempo se han realizado diversos análisis en relación a los efectos de la tabla de conversión de promedios de notas de alumnos desde el sistema alemán al chileno, los que arrojan la inexistencia de distorsiones o patrones que den cuenta de una discriminación arbitraria de un grupo de alumnos respecto de otro".

Sin perjuicio de lo anterior, "el Colegio se encuentra trabajando con celeridad y colaborando plenamente con las autoridades competentes, aportando todos los antecedentes necesarios y desarrollando todas aquellas medidas que están a su alcance para que este asunto se pueda resolver conforme a derecho", finaliza (ver archivo adjunto).