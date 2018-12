Bajas postulaciones a liceos emblemáticos: Alessandri apuntó a manifestaciones

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (‎Renovación Nacional), apuntó a las manifestaciones y los hechos de violencia que han marcado a los liceos emblemáticos este año como el principal factor en la baja de las postulaciones a dichos establecimientos públicos de la Región Metropolitana.

"Es natural y obvio que los padres opten por escuelas y liceos donde no hay tomas permanentes, donde no hay bombas molotov, donde finalmente las clases se dan con cierta continuidad", planteó Alessandri.

El caso que más ha preocupado ha sido el del Instituto Nacional (IN), el colegio más antiguo y uno de los más prestigiosos del país y donde cada año se abren las postulaciones para alrededor de mil candidatos.

De acuerdo a la Municipalidad de Santiago, las postulaciones han bajado en un 10 por ciento.

"El año pasado, en el Instituto Nacional, había cerca de 1.200 postulaciones, y este año había 1.072. Tampoco es una baja tan considerable, pero las matrículas se llenan igual", reconoció.

De todos modos, "tenemos que enfocarnos en lo que pasa en el aula", dijo el jefe comunal.

Por su parte, la presidenta del Centro de Padres y Apoderados del Instituto Nacional, Judy Valdés Olave, sostuvo que, a su juicio, la amplia cobertura de las manifestaciones en desmedro de las actividades pedagógicas, sumado a un descuido de la educación publica, han contribuido a que otras alternativas sean buscadas.

"Todas son causales de la falta de matriculas, porque no solamente son por las manifestaciones. También muchos apoderados no se inscriben o no mandan a sus hijos porque hay una excesiva falta de profesores, porque les afecta el ránking y el NEM (Notas de Enseñanza Media)", entre otros, expresó la dirigenta.

En su calidad, además, de vocera de Padres y Apoderados de los Liceos Emblemáticos de la Región Metropolitana, Valdés Olave sentenció que "está comprobadísimo" que ese tipo de establecimientos "son castigados por la falta de profesores, por la infraestructura".

Preocupación en los estudiantes

Desde el alumnado, la vocera de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Amanda Opazo, acusó que las autoridades han buscado mermar la educación pública.

"El Gobierno tiene una gran responsabilidad como también las municipalidades. La derecha se ha encargado de matar la educación en Chile -la educación pública, en específico- y ahora lo está logrando con esta ofensiva criminalizadora que está generando contra los estudiantes secundarios y secundarias", manifestó.

En medio de los cuestionamientos y bajas en las postulaciones, el Instituto Nacional está en pleno proceso de votación para zanjar si se convierte en establecimiento mixto. Este proceso tendrá resultados la última semana de diciembre.