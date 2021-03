Colegio Médico pide que clases presenciales se realicen sólo desde la fase tres

Al término de la segunda semana del retorno a las clases presenciales, en alrededor de 50 establecimientos del país se han cerrado las aulas de un nivel o el colegio entero debido a contagios de Covid, por lo que el Colegio Médico llamó a que solo comunas en Preparación -fase tres- puedan reabrir sus puertas.

La presidenta del gremio, Izkia Siches, admitió que "el retorno a clases presenciales debe ser una prioridad para nuestra sociedad, pero hay condiciones epidemiológicas que deben existir. Entre ellas, una baja circulación viral, idealmente con PCR de menos de 5 por ciento de positividad", algo que hoy en día no se está cumpliendo en Chile, que justamente registró cerca de 6 mil casos, según el último reporte del Ministerio de Salud.

Por eso es que en el Colmed "hemos respaldado la propuesta del Consejo Asesor Covid-19, que plantea que esto es factible desde fase tres en adelante", al tiempo que "nos parece necesario seguir trabajando en bajar la cantidad de casos en nuestro país, y encontrar las condiciones para un retorno lo más próximo posible".

En las últimas semanas, ha sido el Colegio de Profesores el que pide la suspensión total de las clases por el empeoramiento de las cifras de contagio, y en su momento, sugirieron junto a varios municipios que solo comunas desde fase cuatro (Apertura Inicial) pudiesen recibir a los estudiantes.

MINSAL HARÁ "TODOS LOS ESFUERZOS" PARA MANTENER LA APERTURA

Sin embargo, esto ha sido descartado desde el Gobierno, pues insisten en que los contagios se dan, en más del 80 por ciento de los casos, al interior de los hogares, y no en instituciones externas como en los colegios.

Consultada sobre la propuesta que apoya Siches, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, enfatizó que "todavía no tenemos la dimensión de lo que significa que un niño no vaya al colegio durante un año", y comprometió que "vamos a hacer todos los esfuerzos para poder mantener a los niños en los colegios".

"Obviamente, durante la transición, que es la etapa en la que los niños pueden asistir de lunes a viernes, vamos a hacer todos los protocolos necesarios para que puedan ir: vigilancia, móviles de búsqueda activa, y todas aquellas medidas sanitarias que impliquen la seguridad de los niños, de sus profesores y de sus padres", remarcó.

De hecho, al finalizar la segunda semana de vuelta en las aulas, las carteras de Salud y Educación lanzaron el Plan Cuadrillas Sanitarias en tu Escuela, que busca que los integrantes de las comunidades sean educados en medidas de autocuidado, para así fiscalizar al interior de los colegios.

Pero además de los cierres de escuelas, trabajadores de establecimientos de educación inicial acusan que varios abrieron sin los protocolos adecuados, y según el balance de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), al menos 20 jardines infantiles y salas cunas debieron cerrar en marzo por contagios de coronavirus.

La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junji (Ajunji), Silvia Silva, dijo a Cooperativa que "nuestro llamado no ha sido de suspender las clases, sino que aquellas jardines infantiles que no cuentan con las condiciones sanitarias, de infraestructura y de seguridad no abran". En ese sentido, aseveró que han sido "categóricos y enérgicos en el sentido de ir denunciando en las respectivas Seremi a los largo de todo el territorio nacional y posteriormente se han cerrado los establecimientos educacionales".

"Hemos tenido en las dos primeras semanas de retorno contagios en las regiones de La Araucanía, Metropolitana y Los Ríos", señaló la líder gremial.