Cubillos tras baleo en colegio: Ningún apoderado se negará a que revisen mochilas de sus hijos

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, reafirmó su respaldo al proyecto de Aula Segura luego del ataque de este lunes protagonizado por un escolar que disparó contra un compañero de curso en el colegio Patagonia College de Puerto Montt.

La secretaria de Estado, que viajó a la zona junto al subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, también defendió la revisión de mochilas para evitar hechos de este tipo.

"Cualquier apoderado no se va a negar nunca a que a su hijo le revisen una mochila si eso hace que se puedan evitar hechos como estos. Si el objetivo es que no ingresen armas de fuego a un colegio, que no ingresen bombas molotov a los colegios, creo que cualquier apoderado va a poner por encima de cualquier cosa la seguridad de su propio hijo", dijo la titular de Educación.

De acuerdo a las imágenes del recinto, el atacante -que no portaba mochila- ingresó al colegio por los estacionamientos después del horario de entrada a clases, caminó por los pasillos vacíos hasta la sala donde disparó a la víctima antes de huir por el mismo lugar por el que entró.

En tanto, el subsecretario Ubilla también aludió a la aprobación de varios proyectos de control de armas que se tramitan en el Congreso.

"Estamos en una sociedad que cada día es más violenta. Hay modelos que se repiten y que se ven en televisión. Nosotros no podemos esperar que eso llegue a nuestro país. Tenemos que tomar medidas que sean efectivas para controlar este tipo de violencia y una medida efectiva y concreta es la aprobación del proyecto de armas que está en el Congreso", indicó Ubilla.

Patagonia College lamenta profundamente lo sucedido

En tanto, el Colegio Patagonia College seguirá sin clases este martes tras el ataque de la víspera, según confirmó su director, César Tapia, quien además sostuvo que se efectuará una jornada de apoyo sicológico para los estudiantes de primero medio, curso al cual pertenecen tanto la víctima como el presunto agresor.

"La dirección del establecimiento determinó suspender la jornada de clases para el lunes 27 y martes 28, tiempo en el cual se va a aplicar el programa de contención sicológica para el curso afectado y para el resto de la comunidad escolar. También contaremos con el apoyo de los equipos psicotécnicos de la gobernación de Llanquihue", aseveró.

"Como colegio lamentamos profundamente lo sucedido ya que jamás habíamos vivido un hecho de esta naturaleza, ello por cierto nos llama a todos como comunidad educativa a reflexionar para evitar que situaciones como esta se vuelvan a repetir", añadió el director.

La directora del Hospital de Puerto Montt, Mónica Winkler, dijo que el joven tuvo mucha suerte porque pudo haber muerto en el lugar.

El joven está estable y de momento no es posible extraer la bala del lugar donde está alojada, en una zona muscular del trapecio, entre las vértebras cervicales y la cabeza, en un área donde por ahora no provoca mayor daño, según detallaron desde el centro asistencial.