Diputados ofician al Mineduc por presunta censura en textos escolares de nueva asignatura

La presidenta de la comisión de Educación de la Cámara, la diputada Camila Rojas (Comunes), anunció que oficiará al Ministerio de Educación por la polémica suscitada por una eventual censura de contenidos en los textos escolares de la asignatura Educación Ciudadana, que comenzará a impartirse este año en tercero y cuarto medio.

La editorial Cal y Canto, que ganó la licitación para los textos, y luego la Sociedad de Derecho de las Letras (Sadel), criticaron que la Subsecretaría de Educación objetara contenidos del texto de tercero medio de la mencionada asignatura, acusando que días antes de la impresión solicitaron eliminar un trabajo didáctico que incluía una canción del cantautor nacional Víctor Jara, asesinado en dictadura, y también pidió censurar un poema del filósofo español Fernando Savater.

"Esto no es solo cuestionable desde un punto de vista ético, sino además vulnera la necesaria diversidad en la creación nacional", cuestionó Sadel en un comunicado.

Según detallaron, días después, el Mineduc anunció un nuevo libro de características similares, sin mencionar licitación de por medio ni editorial a cargo, para agregarlo como opción al texto original, el cual también será distribuido. Esto implicará un gasto total de 400 millones de pesos, duplicando los 210 millones que obtuvo Cal y Canto en la licitación.

"Creo que es bien importante que el proceso de licitación y todo lo que tiene que ver con este proceso público quede completamente claro y en ese sentido vamos a oficiar al Ministerio para que nos pueda entregar esa información de manera certera, también respecto de este segundo libro", dijo la diputada Rojas.

Mientras que Sadel planteó en una declaración pública que "como corporación de defensa del valor del trabajo de escritores y editores rechazamos esta actitud del Ministerio que desconoce los resultados de una licitación pública, se aleja de sus funciones e incurre en prácticas condenables de censura por razones ideológicas. Hecho agravado por tratarse de un ministerio que tiene el mandato de educar a la población en el sentido más amplio y trascendente de la palabra".

Declaración pública de SADEL, frente a los hechos que afectaron a Jorge Muñoz y a la editorial Cal y Canto.

Mineduc evita polemizar

El subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, evitó referirse a los cuestionamientos de la editorial Cal y Canto y valoró la existencia de dos textos, pues a su juicio, esto permitirá a los colegios elegir la mejor opción.

"Desde el Ministerio de Educación, para contribuir a la mejor forma de profundizar en esta importante área, estamos aportando con la posibilidad de elegir entre dos textos de apoyo a esta asignatura, de forma tal que tengamos la seguridad que la asignatura de Educación Ciudadana sea parte relevante del currículum de tercero medio y que los establecimientos educacionales cuenten con todos los medios a su alcance para poder llevar adelante esa tarea de la mejor forma", expresó.

La diputada Rojas puso acento en la verdadera opción de elegir que tendrán los establecimientos y los estudiantes.

"Creo que hay una cuestión bien relevante que dice relación con la elección o no. Se dice que con dos libros los colegios podrían elegir, pero lo cierto es que igual es una elección limitada. Acá lo importante más que la libertad del colegio es que los niños y niñas reciban el contenido y un contenido mínimo que el Estado ofrezca, entonces eso es lo que hay que hacer primar y al menos de nuestra parte eso es lo que vamos a poner en el centro de la discusión", agregó la legisladora.

Aunque desde el Mineduc descartaron el sesgo ideológico, el presidente de la Sadel, Jorge Baradit, rechazó la decisión de la ministra Cubillos.

"Ellos no tienen porque estar ofreciendo alternativas, cuando ellos dicen que esta no es una razón ideológica, la verdad es que tenemos dos textos: en uno está Víctor Jara, y en el otro no está Víctor Jara ¿Qué estamos haciendo? ¿Generando material educativo, sesgado para un tipo de población o para otro? El Mineduc tiene que dictar políticas públicas dirigidas para todos los chilenos, no discriminar entre las personas que se pueden ofender por algún contenido y otras", dijo el escritor.