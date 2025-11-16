Directores advierten que recorte fiscal para Liceos Bicentenarios "amenaza" su continuidad

Un grupo de 55 directores de Liceos Bicentenario enviaron una carta en la que manifestaron su "profunda preocupación" por el recorte de más de 1.200 millones de pesos en la asignación del fisco para ese programa y aseguraron que la medida "amenaza" su continuidad.

El monto asignado por el fisco para Liceos Bicentenarios disminuyó de 6.757 millones de pesos en 2025 a 5.504 millones propuestos para el próximo año, consignó El Mercurio.

En ese sentido, los 55 directivos de Liceos Bicentenario aseguraron que la medida "amenaza la continuidad de una política pública exitosa", por lo que hicieron un llamado a las autoridades y al Parlamento a "reafirmar el compromiso del país con un programa que ha demostrado elevar expectativas, mejorar resultados y abrir oportunidades reales de movilidad social".

En tanto, la exdirectora del programa Liceos Bicentenario Camila Romero señaló que el recorte era esperable debido a que cada vez se financian menos establecimientos, puesto que el programa consiste en el pago de una cuota única: "Ahora son 20 nuevos liceos y algunas cuotas pendientes de anteriores", explicó al diario.

No obstante, reprochó que no existe "un presupuesto para una coordinación nacional de Bicentenarios, como lo había antes, donde había apoyo específico en temas académicos, en red de colegios y encuentros".