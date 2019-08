Educación 2020 ante inicio del SAE en Santiago: La educación no es un premio; es un derecho

La directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, se refirió en Cooperativa al debut del Sistema de Admisión Escolar (SAE) en la Región Metropolitana.

Esta mañana, comenzó a funcionar la forma de postular para la educación básica y media. El sistema ha recibido cuestionamientos debido a que fue una iniciativa de la administración anterior y el Gobierno asegura que no valora el mérito de los estudiantes.

Al respecto, Arratia aseguró que "no, nosotros creemos que no desconoce el mérito. El mérito es un espacio súper importante para la vida de todas las personas adultas. El mérito se reconoce en las escuelas, en los colegios, en la enseñanza básica y media, de distintas formas".

"Lo que creemos, desde Educación 2020, que no puede pasar es que los derechos de los niños estén sujetos al mérito de lo que ellos hagan. Desde esa perspectiva, nosotros hemos dicho reiteradamente, que creemos que la educación no es un premio, es un derecho", agregó.

Respecto a las críticas que se han hecho a la falta de información previa por parte del Ministerio de Educación, Arratia sostuvo que "nosotros quisiéramos que hubiera la mayor cantidad de información posible. Es normal que la gente sienta que esto es como desconocido y nosotros, los seres humanos, cuando hay algo desconocido como que nos asustamos. Nosotros creemos que efectivamente, ha faltado información", manifestó.

En ese sentido, explicó que para ello, desarrollaron una campaña en conjunto con el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) y con el Centro de Justicia Educacional de la Universidad Católica para entregar información.

Recomendaciones para quienes postulan

Hay plazo hasta el 10 de septiembre para postular a los niños a los colegios. En ese sentido, la experta entregó algunas recomendaciones y aseguró que "no hay que apurarse. Lo primero que estamos diciendo es tómese tiempo para postular. Revise la información, esta es una plataforma que de alguna manera, es nueva".

"La información está toda y está disponible para todas las personas. Por lo tanto, tómese tiempo, investigue, conozca el sistema antes de postular. Lo segundo es a cuántos colegios postular. Nosotros lo que hemos señalado aquí, y hemos sido bastante claros, es que lo importante es postular a los colegios que son de preferencia de las personas", explicó

En ese sentido, "mientras yo más colegios ponga, más probabilidades tengo pero aquí no tengo que poner un colegio que no es de mi preferencia. Luego de analizar bien la plataforma, postular a todos los colegios en los cuales yo quisiera que mi hijo pueda estar".

Además, agregó, que de ser necesario, los padres postulantes pueden solicitar una entrevista al establecimiento: "No están prohibidas, eso es muy importante".

Sobre cuáles son los criterios a la hora de asignar los establecimientos, Arratia explicó que "esto no es una tómbola, es un sistema matemático, un algoritmo, una fórmula que busca aumentar las probabilidades de todas las personas de quedar en la más alta preferencia que ellos tienen".

En ese sentido, se da prioridad a quienes tengan hermanos en el colegio, que se encuentren en condición prioritaria por vulnerabilidad, los hijos de funcionarios del establecimientos o estudiantes que se cambiaron del colegio por cambio de región.

"Todos los niños tienen los mismos derechos. No porque un niño haya tenido mejores o peores notas, o porque haya aprendido más cosas, tiene más derechos que uno que no porque entendemos que las personas tenemos derecho a una buena educación y los niños que no han tenido ese derecho adecuadamente resguardado, son niños que, de alguna manera, están viendo vulnerados sus derechos", agregó.

Situación del Instituto Nacional

La directora ejecutiva de Educación 2020, también se refirió a las situaciones de violencia en el Instituto Nacional, donde constantemente hay enfrentamientos entre estudiantes y Carabineros.

En ese sentido, Arratia cuestionó a las autoridades y destacó que "nosotros creemos que hay una salida pero que tiene que combinar, necesariamente, una perspectiva más formativa".

"Nosotros creeemos que un problema que ha habido en esta situación es que la discusión está eminentemente centrada en las medidas punitivas", manifestó.

"Estamos todos de acuerdo: Es inaceptable lo que está pasando, es una crisis profunda, pero nosotros creemos que hay que abordarlo desde una perspectiva más sistémica y formativa. Aquí está pasando algo muy grave", agregó Arratia.