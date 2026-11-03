En ocho regiones: Technovation Girls y su trabajo para abrir el mundo STEM a niñas

Con el propósito de acortar la persistente brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), la ONG Technovation Girls cumplió una década impulsando en Chile vocaciones tempranas en estas áreas en niñas

Hoy con presencia en ocho regiones, la iniciativa nacida globalmente hace 20 años en Silicon Valley apunta a acercar a las jóvenes a espacios formativos que no son comunes en sus entornos escolares, para usar la programación y el pensamiento informático como herramienta para idear soluciones con impacto social.

La metodología de Technovation Girls trasciende la mera enseñanza de código, para estructurar un proceso de aprendizaje integral que incorpora módulos de ética, trabajo en equipo, modelos de negocios, proyecciones financieras y diseño de experiencia de usuario (UX/UI), relata Constanza Díaz, directora ejecutiva de la fundación.

En conversación con Esa es la Idea, la embajadora en Chile de Technovation Girls agrega que, bajo este esquema, las estudiantes aprenden a identificar problemas de su entorno y diseñar aplicaciones móviles orientadas a resolver necesidades que beneficien a comunidades de al menos un millón de personas. Pero además, adquieren competencias estratégicas que resultan transferibles tanto al ámbito tecnológico como a cualquier otra trayectoria profesional o personal que decidan emprender en el futuro.

El cambio parte en cada hogar

Pese a los avances en los últimos años, la brecha de género es carreras STEM sigue existiendo y no es baladí, y esa línea Díaz valoró los esfuerzos institucionales, pero hizo foco en lo que pasa en cada casa.

"El principal cambio tiene que venir de la casa, de las familias (...) cuando en una familia ve talento ilimitado en una niña, como ve talento ilimitado en un niño, esa niña tiene la capacidad y tiene el impulso de hacer lo que quiera", remarcó.

Por eso, las actividades semestrales de Technovation no seleccionan por calificaciones académicas, permitiendo que alumnas que dudaban de sí mismas descubran y potencien sus verdaderas capacidades.

Para continuar expandiendo su red, ahora Technovation Girl Chile está convocando a su Bootcamp de Verano 2027, programa gratuito que se desarrollará entre los días 4 y 17 de enero en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Biobío, en sedes de la Universidad Católica, Universidad de Santiago, Universidad Federico Santa María, Universidad de Valparaíso e Inacap.

Las postulaciones están abiertas para jóvenes menores de 19 años al 1 de agosto de 2027, con categorías Beginner (8 a 12 años), Junior (13 a 15 años) y Senior (16 a 18 años), a través de sitio technovation.cl/sumate, donde también pueden sumarse profesionales y estudiantes que deseen apoyar como voluntarios y mentores de las jóvenes.