Fiscalía descartó "dilución" de investigaciones en el Instituto Nacional tras críticas del Gobierno

El fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, defendió la decisión del Ministerio Público de no designar un fiscal exclusivo para investigar los hechos de violencia registrados este año en el Instituto Nacional, solicitud hecha por el Gobierno tras el incendio que afectó a una de las inspectorías del colegio.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, criticó que "no es razonable que se diluyan los esfuerzos investigativos y se esté investigando, por ejemplo, por un lado los desórdenes, por otro las amenazas, por otro las molotov".

La secretaria de Estado añadió que "hechos de esta envergadura de violencia, que se han extendido por tanto tiempo, ameritan una investigación rápida, eficaz, profunda, centrada y concentrada en un solo fiscal y en una sola línea de investigación".

En conversación con Lo Que Queda del Día, Armendáriz respaldó la determinación del fiscal nacional, Jorge Abbott, y en el mismo sentido argumentó que "no tiene relación causa-efecto tener un persecutor exclusivo con respecto a su resultado, no agrega valor".

El persecutor apuntó que "por más que se trate de un establecimiento educacional, no se trata de una causa", precisando que "llevamos investigaciones distintas, por hechos distintos y por imputados distintos. Nuestra obligación es presentar casos ante tribunales ligando a una persona con un hecho determinado".

Asimismo, respondiendo a la crítica de la ministra, planteó que "hay que entender cómo funciona la Fiscalía, funcionamos como un equipo sobre la base de dar órdenes a las policías y asistir a audiencias", y aclaró que "el hecho de llevar carpetas distintas no significa que haya una dilución o falta de concentración del trabajo (...) que sea un trabajo descoordinado y que cada causa ande por su cuenta".

En ese marco, Armendáriz detalló que "tenemos 11 personas, todas, menos una, son menores de edad, que van directamente a etapa de juicio, otras 21 causas abiertas por desórdenes públicos, donde no hay daños, no hay lesiones, no hay piedras, no hay molotov (...) y las demás causas, hasta totalizar alrededor de 50, se encuentran con orden de investigar y sin imputación específica".

El fiscal adelantó que incluso "en pocos días, la próxima semana", habrá "tres juicios con cuatro imputados en que vamos a llevar adelante la acción penal en pos de una condena".