Frente Amplio y PC anuncian acusación constitucional contra Ministro Figueroa

Diputadas y diputados del Frente Amplio y el Partido Comunista anunciaron este miércoles que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro de Educación Raúl Figueroa.

Entre las razones que motivan la decisión de los parlamentarios de oposición están la falta de recursos que enfrentan las escuelas que reciben financiamiento estatal en el contexto de pandemia y el nulo rol que ha jugado el ministerio encabezado por Figueroa ante las condiciones de sobrecarga laboral que afectan a profesoras, profesores y asistentes de la educación en la nueva realidad educativa.

"Nosotros no estamos estudiando presentar una acusación, nosotras vamos a presentar una acusación constitucional. Ya tenemos redactado un texto para ello. Esto se concretará durante la próxima semana", afirmó la diputada Camila Rojas (Comunes).

"Existe un abandono evidente por parte del Gobierno y del ministro de Educación. Detectamos una serie de situaciones que constituyen infracción al derecho a la educación y que afectan el aprendizaje de niños y niñas. Por ejemplo, la falta de nueva regulación hizo que muchos establecimientos recibieran en 2020 menos recursos que en un año normal. Incluso tenemos casos de escuelas sin financiamiento. Chile es uno de los pocos países que no invirtió más en educación en pandemia, cuando muchos niños, niñas y adolescentes ni siquiera tienen acceso adecuado a la conectividad", añadió la parlamentaria.

"Por otro lado, las profesoras y profesores han visto desdibujadas sus jornadas laborales y no existe una regulación para el trabajo docente en contexto de emergencia sanitaria. La ley de teletrabajo no aplica a profesores y profesoras. Por increíble que parezca, el Mineduc y el ministro no han jugado ningún rol en esto", complementó Rojas.

Camila Vallejo (PC), otra de las impulsoras del libelo, argumentó que "esa falta de apoyo económico ha afectado seriamente el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes, además de complicar más la situación de trabajadores y trabajadoras de la educación. Esto, de la mano con la presión indebida por el retorno a clases presenciales viene a configurar un escenario para una acusación constitucional, no solo por negligencia y abandono de deberes, también por forzar a las comunidades educativas a un retorno a clases presenciales poniendo en riesgo la salud de las comunidades".

"Nuevamente enfrentamos a un ministro de Educación que abandona sus responsabilidades con la educación pública, y peor aún, en una crisis que requiere conducción e iniciativa, no presiones y desregulaciones", explicó el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social), el tercer patrocinante de esta acción.