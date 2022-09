Hassler atribuye vandalismo en colegios a "grupos acotados, tremendamente violentos y muy dañinos para la democracia"

El Ministerio de Educación expresó su condena a los constantes desórdenes y actos de violencia protagonizados por alumnos de los llamados colegios emblemáticos, y por sujetos encapuchados y vestidos con overoles blancos, hechos que se repitieron la mañana de este martes en el Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación.

"(Manifiesto) una rotunda condena a los actos de violencia ejercida por estos estudiantes, dado especialmente que hemos sido un Gobierno que, en primer lugar, empatiza con muchas de estas demandas, que valora la movilización pacífica y que, además de eso, en mi rol como jefe de la cartera de Educación, he mantenido siempre las puertas abiertas del Ministerio para conversar con todas y todos", sostuvo el ministro Marco Antonio Ávila.

En este contexto, afirmó que mantiene una "conversación continua y además directa con la alcaldesa (de Providencia, Evelyn) Matthei y también con la alcaldesa (de Santiago, Irací) Hassler, y con ambas se ha ido avanzando en algunas soluciones, dado que son ellas hoy día las sostenedoras de esos establecimientos educacionales".

También ha habido encuentros con los consejos escolares del Internado Nacional Barros Arana y del Instituto Nacional. Para este último mañana debiera haber una respuesta del Mineduc a las solicitudes de reparaciones de infraestructura, y sobre la posibilidad de realizar una visita la próxima semana.

Se estima que se requerirían cerca de 4 mil millones de pesos para atender la infraestructura del Instituto Nacional, recursos que hoy no están, pero la cartera mantiene un compromiso de hacer mejoras prontamente.

En tanto, la alcaldesa de Santiago apuntó que "hay situaciones que son puntuales", que atribuyó a "grupos acotados, pero tremendamente violentos que son muy dañinos para nuestro país, para la democracia y para la propia educación pública".

"Esos hechos tienen que quedar fuera de la discusión pública, hoy día necesitamos poder manifestar las distintas miradas que tenemos de manera pacífica", instó Hassler.

Descartó además que el desarrollo del año escolar esté en riesgo producto de los hechos violentos. "No, en ningún caso. En general, la mayoría de las clases se han podido desarrollar; en nuestro caso (Santiago) tenemos 44 establecimientos educacionales que han podido avanzar en su proceso educativo, y hay algunos casos en particular que han tenido dificultades. Por tanto, no existe aquel riesgo".