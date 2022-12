La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), pidió un mejor trabajo de las policías y el Ministerio Público para sancionar a los vándalos que protagonizan constantes hechos de violencia en los liceos emblemáticos de la comuna, entre ellos el Instituto Nacional, tarea que -dijo- este año quedó al debe.

"Se necesita la labor de las policías, a cargo del Ministerio del Interior y la Fiscalía, porque no puede ser que haya un grupo tan minoritario, pero tan violento, que cause este perjuicio hacia la educación pública y la vida democrática y que no tenga la sanción que corresponda", reprochó Hassler.

"Es algo en lo que este año no se ha podido avanzar como se debe", lamentó.

El Instituto Nacional realizó este miércoles el último Consejo Escolar del año, en el que la municipalidad comprometió invertir 330 millones pesos para remodelar cinco salas de clases, a la espera de los recursos que pueda aportar el Ministerio de Educación.

También se acordó reducir la cantidad de alumnos que ingresarán el próximo año a séptimo básico.