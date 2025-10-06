Instituto Nacional: Suprema confirmó expulsión de alumno acusado de abuso sexual

La Tercera Sala de la Corte Suprema consideró ajustada a derecho la expulsión de un alumno del Instituto Nacional, quien fue acusado en 2024 por una compañera de un curso inferior de abuso sexual, lo que una investigación interna determinó como verosímil.

Originalmente, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección, pero el máximo tribunal revocó ese fallo, estableciendo que el emblemático liceo siguió su protocolo interno sin pasar a llevar los derechos del acusado, de 17 años al momento de la denuncia.

El alumno -de III° Medio- fue informado del caso, pudo presentar sus descargos y luego apelar la decisión, que fue ratificada por el consejo de profesores del establecimiento.

De acuerdo a la indagación el colegio, la denuncia de la víctima -alumna en 2024 de 8° Básico- corresponde a un abuso sexual, ya que relató haber sido forzada por sorpresa a una situación sexual, encontrándose en indefensión, en un ambiente ajeno y no habitual, donde no podía acceder a la supervisión permanente de un adulto; esto pues el hecho se registró a propósito de un encuentro de trabajo del centro de alumnos, en el domicilio del estudiante denunciado; hecho que además se reportó a la Fiscalía.

La Suprema reconoce el derecho a la educación, pero recuerda en su resolución que los padres y apoderados pueden elegir el proyecto educativo que más les acomode, pero los colegios tienen un marco normativo interno, y en el caso del Instituto Nacional posee un reglamento interno en que "las agresiones de carácter sexual son una falta gravísima".