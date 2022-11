Joaquín Lavín: El cierre de los Liceos Bicentenario responde a una visión mas ideológica que educativa

El exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, aseguró que la decisión del Ministerio de Educación de descontinuar el programa de los Liceos Bicentenarios (LB) se debe a una "visión ideológica".

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, informó en octubre pasado que el programa de Liceos Bicentenarios "no continuará como se le conoce" y que se analizará "gradualmente cómo este proyecto va a ir teniendo año a año menos recursos asociados".

Los Liceos Bicentenario (LB) comenzaron su operación durante la primera administración del exPresidente Sebastián Piñera, y el programa fue liderado en 2010 por el propio Lavín, quien en ese momento cumplía labores de ministro de Educación.

En conversación con La Tercera, la exautoridad comunal señaló que "el sueño era replicar el éxito de los liceos emblemáticos. Queríamos que los alumnos del resto de Chile tuvieran la oportunidad de tener sus propios Institutos Nacionales, porque en ese momento aún era el primer faro de luz de la nación".

"La instrucción del Presidente Piñera fue 'traten de replicar el éxito en el resto de Chile'. Diría que la última verdadera innovación en la educación pública son los LB, ¿por qué? Todos los gobiernos de las últimas dos décadas se han dedicado a cosas administrativas y los LB tienen que ver con calidad de la educación", destacó Lavín.

Sobre la presunta selectividad que aplican los colegios, el exministro de Educación señaló que "la experiencia empírica desmiente eso. Al inicio algunos seleccionaban, pero después empezamos a ver muchos otros que no, que en su proyecto estaba no seleccionar. O que en sus inicios no llenaban vacantes y ahora sí".

Sobre el cierre, la exautoridad de Gobierno manifestó que "es una visión ideológica que va más allá de las razones puramente educativas. Esos mismos argumentos comenzaron a darse hace algunos años respecto de liceos emblemáticos y pasó lo que pasó. Esos mismos argumentos comienzan a darse ahora con lo que destaca en la educación pública".