Los últimos audios del alumno de la Alianza Francesa antes de su suicidio: "Me quitaron mi sonrisa"

El alumno de tercero medio de la Alianza Francesa que se suicidó en agosto pasado tras ser descubierto con 1.8 gramos de marihuana en su mochila grabó una serie de audios en los que adelantaba su decisión, según revelaron sus padres.

En las grabaciones, dadas a conocer por la revista Sábado y realizadas desde dos días antes del suicidio, no apuntan a una causa puntual detrás del hecho, pero el menor asegura que haber sido sorprendido portando la sustancia no influenció su decisión.

"Si alguien dice que me maté por culpa de la yerba... péguenle un cacho", aclara el alumno en un audio.

Sin embargo, otro registro demuestra el descontento del menor con el establecimiento y sus compañeros después de que Carabineros se lo llevara detenido y fuera suspendido por violar el reglamento interno.

"Para los del colegio valgo callampa. Si estoy muerto no se preocupen por mí, en verdad (...) me gustaría que les dijeran a todos que si no les importaba yo ¿para qué van a hacer un minuto de silencio? ¿Qué les va a importar mi puta vida?", decía.

"Colegio cu..., sabís que, sinceramente, lo odio. Ustedes me quitaron mi sonrisa. Me la quitaron", concluía el registro.

"Fue muy humillante"

El padre del joven, Gerardo Scheel, asevera que su hijo no pudo manejar la exposición que tuvo su caso en la comunidad educativa.

"Mira, él hizo esto, y lo supo todo el colegio. Toda la comunidad de padres, algo que tenía que ser anónimo... Todos supieron que era él y que se lo habían llevado del colegio los Carabineros. Fue muy humillante", explicó.

Los padres del joven también compartieron el informe toxicológico con la revista, resultado que confirmó que el menor no había consumido drogas ni alcohol antes de quitarse la vida.

"Soy yo, Nico, diciendo una última cosa (...) he tomado una decisión y cuando uno toma una decisión se cumple, porque lo pensé y porque lo voy a hacer y eso. Es la última vez, estoy sereno. Ojalá que no sea tan malo", fue la última grabación del menor.

Amonestación al colegio y futuras acciones legales

El pasado 12 de junio la Alianza Francesa fue multada por 58 UTM (dos millones y medio de pesos) por no haber aplicado correctamente el reglamento interno en este caso según la Superintendencia de Educación.

El colegio apeló a estos cargos ya que la suspensión temporal del alumno fue una decisión adoptada por el pleno del consejo de disciplina, e incluso hubo instancias de apelación. Esta acción fue rechazada por la Superintendencia.

Respecto a una posible demanda al establecimiento, Gerardo Scheel indicó que no lo ha decidido, pero se está conversando con el abogado de la familia, Ricardo Freire.