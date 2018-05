Marcha de alumnos del Instituto Nacional terminó en nuevo enfrentamiento con Carabineros

Con bombas incendiarias, destrozos y barricadas terminó este jueves una marcha liderada por alumnos del Instituto Nacional, quienes caminaron hasta La Moneda para entregarle una carta al ministro del Interior, Andrés Chadwick, para que este condene la violencia policial sufrida por los estudiantes durante a semana pasada.

Cerca de 300 alumnos del liceo emblemáticco salieron a marchar esta mañana para hacer entrega de una carta a Chadwick, a propósito de la situación de registrada dentro del establecimiento cuando Fuerzas Especiales hizo ingreso por "flagrancia" y dejó dos estudiantes lesionados.

Los estudiantes pretendían marchar por la Alameda, pero se encontraron con fuerte contingente policial, y decidieron desviarse por los paseos Ahumada y Huérfanos.

Al respecto, el presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Vicente Salinas, afirmó que el objetivo de la manifestación fue "entregar una carta donde, entre otras cosas, le exigimos al ministro que condene estos actos y que además tome las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir".

"Entendemos que lo que pasó acá el jueves pasado no es una situación aislada sino que situaciones de represión siguen constantemente en los distintos liceos secundarios y la verdad es que no estamos dispuestos a seguir soportando eso porque no nos consideramos acreedores de tales actos de violencia desmedida", agregó.

Los estudiantes del Instituto Nacional fueron acompañados por alumnos del Liceo de Aplicación y del Liceo Carmeja Carvajal.

Alumnos de instituto nacional, aplicación y Carmela Carvajal marcharán para entregar carta al ministro del interior cuestionando actuar de Carabineros

Incidentes tras la marcha

Terminada la marcha, los alumnos regresaron al Instituto Nacional donde se iniciaron incidentes con Carabineros.

En ese minuto aparecieron personas encapuchadas que lanzaron bombas incendiarias en contra de los funconarios policiales, destrozaron la entrada del liceo y crearon barricadas con paneles sustraídos de una construcción aledaña.

Tanto los alumnos del Instituto Nacional como de los Liceos de Aplicación y Carmela Carvajal se refugiaron al interior del establecimiento para refugiarse de los carros lanza agua y lanza gases utilizados por Fuerzas Especiales de Carabineros para dispersar a los manifestantes.

Debido a esto, el tránsito se vio suspendido cerca de una hora en las calles cercanas a la confrontación.